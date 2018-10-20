Lenovo, Akıllı Telefon Üretimini 10 Kat Artırmayı Planlıyor

Lenovo, akıllı telefon üretim kapasitesini 10 kat artırarak ayda 1 milyon cihaz üretmeyi planlıyor.

Lenovo, Hindistan’da akıllı telefonlara yönelik artan ilgiyi ele almak adına mobil cihaz üretimini 10 kat artıracak. Hâlihazırda her ay 100 bin birim cihaz üreten şirket, bu rakamı ay başına 1 milyon birime çıkarmayı planlıyor. Lenovo grup başkanı Edward Chang, PTI’a verdiği demeçte Lenovo’un Hindistan’a yönelik gelecek planlarından bahsetti. Chang, planları şöyle ifade etti: “Hindistan’da mobil telefonları ortağımızın fabrikasında üretiyoruz. Şu anda ay başına 100 bin cihaz üretme kapasitemiz var; 2019 sonu itibariyle bunu aylık 500 bin ila 1 milyona çıkarmayı planlıyoruz.”

Üretimdeki artış, Lenovo’un bünyesinde bulunan Motorola’nın cihazlarını kapsamayacak. Lenovo yakın bir tarihte, cihazlarının satışı için Flipkart ile ortaklık kurmuştu; bu ortaklık ile Hindistan’da 6 ila 7 milyon cihaz satılacağı tahmin ediliyor. Chang, bu ortaklık hakkında “Flipkart ile işbirliğine gittik çünkü Hindistan’da 2020 itibariyla çevrimiçi ve çevrimdışı pazarın payları eşit olacak. Bu, her yıl 60-70 milyon birimlik bir satış fırsatı demek“ dedi.

Lenovo, yakın tarihte düzenlediği bir etkinlikte orta seviye cihazlarını tanıttı. Yeni cihazların yanı sıra Lenovo K9 8999 rupi’lik, Lenovo A5 de iki yeni model olacak şekilde 5999 ve 6999 rupi’lik fiyat etiketiyle tanıtıldı.