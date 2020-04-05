Lenovo ve Motorola Tüm Garanti Sürelerini Uzattı

Arızalanan cihazını koronavirüs salgını sebebiyle teknik servise götüremeyenler için sevindirici haber geldi. Lenovo ve Motorola, tüm cihazların garanti sürelerini oldukça ileri bir tarihe erteledi.

Dünyamızı saran yeni tür koronavirüs COVID-19 birçok özel işletmenin çalışmalarını fiziksel olarak durdurmasına ve müşterilerine birebir hizmet verememesine neden oldu. Bu işletmeler arasında bulunan elektronik cihaz üreticilerinin birçoğu ise mağazalarını kapattı ya da işlemlerini durdurdu.

Hizmette kısıtlamalara gidilmesi ise yeni bir sorunu meydana getirdi: arızalan cihazlar. Cihazlarında sorun yaşayan kullanıcılar, teknik servislerin kapalı olması sebebiyle ne yazık ki cihazlarını tamir ettiremedi. Koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyen Lenovo ve Motorola'dan ise oldukça sevindirici bir haber geldi.

Garanti süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Koronavirüsün etkisini gösterdiği günler içerisinde cihazını teknik servise götürmek isteyen ancak bu şansı yakalayamayan kişiler için Lenovo ve Motorola, cihazının garantisi 15 Mart ila 30 Nisan arasında bitecek olan kullanıcılar için garanti süresini uzattı.

Lenovo ve Motorola, bahsi geçen tarih aralığında garantisi biten tüm cihazların garanti süresi 31 Mayıs 2020 olarak yeniden planlandı. Bu doğrultuda kullanıcılar, 31 Mayıs tarihine kadar cihazlarının garanti kapsamında kalan servis işlemlerini ve tamirlerini, garantileri daha önce bitmiş olsa dâhil gerçekleştirebilecekler.

Lenovo ve Motorola ilk değil.

Geçtiğimiz hafta içerisinde garanti sürelerinin uzatılması kapsamındaki kararlarını ve atacakları adımları açıklayan şirketler arasında; Realme, OnePlus, Vivo ve Samsung gibi adını sıkça duyduğumuz diğer elektronik cihaz üreticileri de bulunuyordu. Lenovo ve Motorola gibi bu üreticiler de tüm cihazlarının garanti sürelerini 31 Mayıs tarihine kadar uzattıklarını duyurmuştu.

Huawei ise diğer teknoloji şirketlerinden farklı olarak bu süreyi 30 Haziran'a kadar uzattı.