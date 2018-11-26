Yeni ortaya çıkan haberler, Lenovo'nun yeni akıllı telefonu Z5S'in 3 arka kameraya sahip olacağını doğruladı.

Son zamanlarda akıllı telefon üreticileri, ekran-gövde oranını maksimuma çıkarmayı hedef edinmiş olsa da, hem ön hem de arkada daha fazla kameraya yer verme çalışmaları da yapıyor. Huawei ve Samsung zaten arkada üçlü veya dörtlü kameraya yer verilen akıllı telefonları duyurmuştu. Bu kervana Lenovo da katılıyor.

Lenovo Mobile Business Group Başkan Yardımcısı Chang Chen tarafından onaylandığı gibi, Lenovo'nın yeni telefonu Z5S adıyla gelecek. L78071 model numarasını taşıyan bu cihaz, geçtiğimiz hafta TENAA'da ortaya çıkmıştı. Cihazın 6.3 inç Full-HD + ekrana sahip olması (su damlası tarzı bir çentik ile) ve Qualcomm’un yeni Snapdragon 8150 yonga seti ile desteklenmesi bekleniyor. Ayrıca telefon, 3210mAh pil ve arkaya yerleştirilen parmak okuyucusu ile birlikte gelecek. Ortaya çıkan görüntüler ise telefonun 3 arka kameraya sahip olacağını doğruluyor.

Ayrıca, Lenovo'nun Z5 Pro'nun kayar kamera mekanizmasını Z5S amiral gemisi telefonuna da taşıması bekleniyordu fakat görünüşe göre öyle olmayacak. Bakalım Lenovo, yeni telefonu ile piyasada ses getirmeyi başarabilecek mi?