Bu yılın başlarında Huawei, P20 Pro modelini tanıtarak üçlü kamera sistemini kullanan ilk telefon üreticisi olmuştu. Samsung'un yakınlardaki etkinliğinde 4 kameraya sahip modelini tanıtacağı beklenirken, Lenovo bir görüntü paylaştı. Anlaşılan Samsung yalnız değil.

Lenovo'nun yakın zamanda paylaştığı görüntü, doğrudan şirketin Başkan Yardımcısı Chang Cheng tarafından gösterildi. Dört adet kameranın olduğu teaser, Mate 20'nin karesel kamera kurulumuna oldukça benziyor; ancak flaş yerine bir kamera daha var ve ortada ne işe yarayacağı belli olmayan bir sensöre sahip.

İnkar edilemez biçimde mevzubahis görüntü, Lenovo'nun yeni tanıtacağı telefonunun 4 adet kamerayla geleceğini söylüyor. Ancak eğer böyle bir durumla karşılaşmazsak, bu ilk olmayacak. Çünkü Başkan Yardımcısı Cheng, geçtiğimiz Mayıs ayında Z5 adındaki telefonun tasarımlarını paylaşmış ve tamamen çerçevesiz olacağını iddia etmişti. Ancak satışa çıkan Z5 hiç de tasarımdaki gibi olmamış; aksine cihaz çentik ve alt çerçeveyle gelmişti.

Bu yüzden bu teaser görüntüsüne biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ürün gelecek ay resmi olarak tanıtıldığında konuşmak daha doğru olacaktır. Cihazın diğer detayları da açığa çıktığında sizlerle paylaşıyor olacağız.