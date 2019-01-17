Lenovo'nun Yeni Akıllı Telefonu Geekbench'de Ortaya Çıktı

Lenovo'nun yeni akıllı telefonu benchmark skorlarında gözüktü.

Son yıllarda akıllı telefon piyasasında arka planda kalan Lenovo, emin adımlarla sektörde yükselmeyi amaçlıyor. Bugün keşfedilen Geekbench sonuçlarında teknoloji devi Lenovo'nun, Mediatek'in orta segmente hitap eden Helio P22 yonga setine sahip yeni bir telefon üzerine çalışmalarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

İşlemcilerin performansını ölçen ve daha sonra karşılaştırma yapılabilmesine olanak tanıyan Geekbench platformunda ortaya çıkan sonuca göre Lenovo, "Lenovo L38083" olarak adlandırdığı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Gücünü MediaTek'in 8 çekirdekli Helio P22 işlemcisinden alan akıllı telefon, 4GB RAM'i de bünyesinde barındırıyor.

~Lenovo K5 (2018)

Lenovo'nun çalışmalarına devam ettiği yeni akıllı telefonu Android işletim sisteminin en son sürümü Android 9 Pie'a sahip olarak kutudan çıkacak. Lenovo'nun yeni akıllı telefonunu nasıl isimlendirileceği henüz bilinmiyor ancak cihazın, yaklaşık bir yıl önce piyasaya sürülen Lenovo K5'in (2018) devam sürümü olabileceği tahmin ediliyor.