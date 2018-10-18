Lenovo S5 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Daha önce sızdırılan donanım özelliklerinden ve çentiksiz olacağı tahmin edilen ekrandan farklı özelliklerle karşımıza çıkan Lenovo S5 Pro, tam bir bütçe dostu olacak.

Lenovo'nun başkanı Chang Cheng'in geçtiğimiz günlerde varlığını kabul ettiği Lenovo S5 Pro, çok geçmeden duyuruldu ve Çin'de ön siparişe açıldı. Daha önce çentiksiz olacağını ve 2 farklı varyantla satışa sunulacağı düşünülen telefon ters köşe yapmayı başardı.

'Lenovo S5 Pro' Özellikleri

6GB RAM - 64 GB Depolama Alanı (MicroSD ile 256 GB'a kadar destek)

Buz Mavisi, Saf Altın ve Kristal Siyahı renk seçenekleri

6.2 inç boyutunda, 2.246x1080 pixel çentikli ekran

Android 8.1 Oreo tabanlı ZUI 5.0 OS

3.500 mAh batarya

Arkaya entegre edilmiş parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi

Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti

12MP +20MP ön kamera 20MP + 8MP arka kamera (Ön ve arka kamerada yapay zeka desteği)

Lenovo, henüz telefonun diğer ülkelerde satışa çıkıp çıkmayacağı ile ilgili bir bilgi vermiş değil. Buna karşın Çin'de ön siparişler bugünden itibaren başlamış durumda. 1.298 Çin Yuanı (1.037 TL) fiyatla ön siparişe açılan telefon 23 Ekim'den itibaren sahiplerine kargolanacak. Telefonun diğer ülkelerdeki durumuyla ilgili sizleri bilgilendiriyor olacağız.