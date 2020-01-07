Lenovo, Smart Tab M10 ve Smart Frame Ürünlerini Tanıttı

Lenovo, CES 2020 teknoloji fuarında tanıttığı iki yeni ürün ile takipçilerinin karşısına çıkıyor. Smart Tab serisine bir yenisini daha ekleyen Lenovo, Smart Frame adlı akıllı dijital fotoğraf çerçevesiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Lenovo, geçtiğimiz eylül ayında Smart Tab M8 adlı cihazını kullanıcılarla buluşturmuştu. Çin’de yer alan teknoloji şirketi, CES 2020 fuarında şimdi de Smart Tab M10 adlı modeliyle serisine bir yeni cihaz daha ekliyor. Ürünün modelinin tam adı Smart Tab M10 FHD Plus 2 olarak belirtiliyor ve ürün, Google Asistan ile birlikte çalışıyor. Smart Tab M10'un bir tablet olarak kullanılabilmesinin yanı sıra ürünü Smart Charging Station özelliğinden faydalanarak 'akıllı ekran' olarak da kullanmak mümkün.

Şirket, Smart Tab M10 ile birlikte Smart Frame adlı ürününün tanıtımını da gerçekleştirdi. Smart Frame, 21,5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan akıllı dijital fotoğraf çerçevesi olarak karşımıza çıkıyor. Gelin Lenovo’nun yeni ürünlerini birlikte inceleyelim.

Lenovo Smart Tab M10 özellikleri:

Smart Tab M10, 10,3 inç büyüklüğünde ve Full HD görüntü kalitesi sunan bir ekrana sahip. MediaTek Helio P22T işlemciden güç alan cihaz; 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 5.000 mAh batarya ve Dolby Atmos sistemiyle çalışan iki yan hoparlör ile birlikte geliyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Smart Tab M10 cihazının bir diğer işlevi de ‘akıllı ekran’ olarak kullanılabiliyor olması. Cihaz ile birlikte gelen Smart Charging Station ünitesini kullanarak Ambient Modu'nu aktif hâle getirebilir ve Google Asistan uygulamasından yararlanarak uzaktan komut verebilirsiniz. Tabletin sahip olduğu ikili mikrofon sistemi sayesinde kullanıcının sesi, odanın öbür ucundan bile duyulabiliyor. Akıllı ekranların sunduğu bütün özellikleri içinde barındıran tablet, kullanılmadığı zamandaysa dijital fotoğraf çerçevesi görevi görüyor. Cihaz, aile içi çoklu kullanıcı seçeneğini de barındırıyor ve her kullanıcı için yüz tanıma desteği sunuyor.

Lenovo Smart Frame özellikleri:

Lenonvo’nun Smart Frame ürünü, 21,5 inç Full HD mat ekrana sahip ve her ışıkta üst düzey görüntü kalitesi sunmak için tasarlandı. Odadaki ışık seviyesini algılayan sensörleri sayesinde de otomatik olarak parlaklığını ayarlayabiliyor. Akıllı çerçevenin sahip olduğu bir özellik de çeşitli el hareketlerini algılayabiliyor olması. Bu sayede fotoğraf akışını uzaktan durdurabilir ya da devam ettirebilirsiniz.

Smart Frame, yapay zekâ teknolojisine sahip ve bu sayede otomatik olarak en yüksek kaliteye sahip fotoğrafları bir arada toplayıp en iyi şekilde sunabiliyor. Smart Frame ile birlikte gelen asma aparatı ile çerçeveyi dikey veya yatay olarak duvara asmak mümkün. Smart Frame’in ayrıca çeşitli renk seçenekleri de mevcut.

Lenovo Smart Tab M10 cihazının fiyatı 189 dolar olarak belirlendi ve nisan ayından itibaren raflardaki yerini alacak. Lenovo Smart Frame ise 399 dolar fiyat etiketiyle ağustos ayında satışa sunulacak.