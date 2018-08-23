Tablet pazarındaki durgunluğa aldırmayan Lenovo, üçü bütçe doğru olmak üzere toplam beş yeni tablet modelini tanıttı.

Çin merkezli uluslararası teknoloji şirket Lenovo, derin bir uykuda olan tablet pazarında beş yeni tablet satışa sunuyor. Yeni Lenovo tabletler 7 inç, 8 inç ve 10 inç olmak üzere toplam üç farklı ekran boyutuna sahipken bütçe dostu E Serisi, orta seviye M10 ve üst seviye P10 olmak üzere toplam üç farklı segmente dağılıyorlar. İşte Lenovo’nun yeni tabletleri:

LENOVO TAB P10

10,1 inç Full HD ekran

Snapdragon 450 işlemci

4 GB RAM

32 GB depolama

8MP arka, 5MP ön kamera

Dört hoparlör

Parmak izi tarayıcı

Android Oreo işletim sistemi

LENOVO TAB M10

10,1 inç Full HD ekran

Snapdragon 450 işlemci

3 GB RAM

32 GB depolama

5MP arka, 2 MP ön kamera

Stereo hoparlör

Android Oreo işletim sistemi

LENOVO TAB E10

10,1 inç HD ekran

Snapdragon 210 işlemci

2 GB RAM

16 GB depolama

Stereo hoparlör

Android Go

LENOVO TAB E8

8 inç 1280 x 800 piksel ekran

MediaTek MT8163B işlemci

1 GB RAM

16 GB depolama

Android Nougat işletim sistemi

LENOVO TAB E7

7 inç 1280 x 800 piksel ekran

MediaTek MT8167 ve MediaTek MT8321 işlemci

1 GB RAM

16 GB depolama

Android Go

En uygun fiyatlı model olan TAB E7, 69 dolar fiyat etiketine sahip. TAB E8 ise 99 dolar ile nispeten bir daha pahalı kalıyor. E serisinin en güçlü cihazı TAB E10 ise 129 dolardan alıcı bulacak. Lenovo’nun orta ve üst seviye tabletleri TAB M10 ve TAB P10 için ise henüz bir fiyat ya da satış tarihi belirtilmedi.