Çin merkezli uluslararası teknoloji şirket Lenovo, derin bir uykuda olan tablet pazarında beş yeni tablet satışa sunuyor. Yeni Lenovo tabletler 7 inç, 8 inç ve 10 inç olmak üzere toplam üç farklı ekran boyutuna sahipken bütçe dostu E Serisi, orta seviye M10 ve üst seviye P10 olmak üzere toplam üç farklı segmente dağılıyorlar. İşte Lenovo’nun yeni tabletleri:
LENOVO TAB P10
- 10,1 inç Full HD ekran
- Snapdragon 450 işlemci
- 4 GB RAM
- 32 GB depolama
- 8MP arka, 5MP ön kamera
- Dört hoparlör
- Parmak izi tarayıcı
- Android Oreo işletim sistemi
LENOVO TAB M10
- 10,1 inç Full HD ekran
- Snapdragon 450 işlemci
- 3 GB RAM
- 32 GB depolama
- 5MP arka, 2 MP ön kamera
- Stereo hoparlör
- Android Oreo işletim sistemi
LENOVO TAB E10
- 10,1 inç HD ekran
- Snapdragon 210 işlemci
- 2 GB RAM
- 16 GB depolama
- Stereo hoparlör
- Android Go
LENOVO TAB E8
- 8 inç 1280 x 800 piksel ekran
- MediaTek MT8163B işlemci
- 1 GB RAM
- 16 GB depolama
- Android Nougat işletim sistemi
LENOVO TAB E7
- 7 inç 1280 x 800 piksel ekran
- MediaTek MT8167 ve MediaTek MT8321 işlemci
- 1 GB RAM
- 16 GB depolama
- Android Go
En uygun fiyatlı model olan TAB E7, 69 dolar fiyat etiketine sahip. TAB E8 ise 99 dolar ile nispeten bir daha pahalı kalıyor. E serisinin en güçlü cihazı TAB E10 ise 129 dolardan alıcı bulacak. Lenovo’nun orta ve üst seviye tabletleri TAB M10 ve TAB P10 için ise henüz bir fiyat ya da satış tarihi belirtilmedi.