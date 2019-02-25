  • Katlanamayan Ekranlı Phablet Lenovo Tab V7 - Özellikleri

2019'un İlk Katlanamayan Ekranlı Phableti Lenovo Tab V7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

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Lenovo'nun 'büyük ekranlı bir şey yapalım ama katlamaya falan gerek yok' düşüncesiyle geliştirdiği Lenovo Tab V7, resmi olarak tanıtıldı.

Teknoloji devlerinin akıllı telefon deneyimi ile tablet deneyimini birleştiren katlanabilir akıllı telefonlarını bir bir tanıttıkları günlerde Mobil Dünya Kongresi’nde sahne alan Hong Kong merkezli tüketici elektroniği şirketi Lenovo, akıllı telefon deneyimini adeta bir tabletin içinde sunan Lenovo Tab V7 modelini tanıttı.
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Yalnızca adına bakarak bile bir tablet olduğunu düşünebileceğiniz Lenovo Tab V7, 18: 9 formatında 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.9 inç inç boyutunda ‘katlanamayan’ bir ekrana sahip. Bu devasa ekran, kalın ekran çerçeveleri ile birleşince cihazın 177.9 x 86.5 x 7.89 mm boyutlarda olmasını sağlıyor.

Lenovo Tab V7 Özellikler

  • Qualcomm Snapdragon 450 işlemci, Adreno 506 GPU
  • 3GB, 4GB RAM / 32GB, 64GB depolama
  • 6.9 inç Full HD+ IPS ekran
  • 13MP arka kamera
  • 5MP ön kamera
  • Android 9 Pie işletim sistemi
  • 5180mAh batarya
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Tablet ile telefonun yasak aşkından ortaya çıkmış olan Lenovo Tab V7, 250 Dolar (1325 TL) fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşacak. Resmi olarak bir açıklama yapılmaması ile birlikte cihaz Latin Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarında satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak : https://www.91mobiles.com/hub/lenovo-tab-v7-launch-specifications-price-mwc-2019/
Etiketler: mwc 2019, lenovo tab v7
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