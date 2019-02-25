Katlanamayan Ekranlı Phablet Lenovo Tab V7 - Özellikleri

Lenovo'nun 'büyük ekranlı bir şey yapalım ama katlamaya falan gerek yok' düşüncesiyle geliştirdiği Lenovo Tab V7, resmi olarak tanıtıldı.

Teknoloji devlerinin akıllı telefon deneyimi ile tablet deneyimini birleştiren katlanabilir akıllı telefonlarını bir bir tanıttıkları günlerde Mobil Dünya Kongresi’nde sahne alan Hong Kong merkezli tüketici elektroniği şirketi Lenovo, akıllı telefon deneyimini adeta bir tabletin içinde sunan Lenovo Tab V7 modelini tanıttı.

Yalnızca adına bakarak bile bir tablet olduğunu düşünebileceğiniz Lenovo Tab V7, 18: 9 formatında 1080 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 6.9 inç inç boyutunda ‘katlanamayan’ bir ekrana sahip. Bu devasa ekran, kalın ekran çerçeveleri ile birleşince cihazın 177.9 x 86.5 x 7.89 mm boyutlarda olmasını sağlıyor.

Lenovo Tab V7 Özellikler

Qualcomm Snapdragon 450 işlemci, Adreno 506 GPU

3GB, 4GB RAM / 32GB, 64GB depolama

6.9 inç Full HD+ IPS ekran

13MP arka kamera

5MP ön kamera

Android 9 Pie işletim sistemi

5180mAh batarya

Tablet ile telefonun yasak aşkından ortaya çıkmış olan Lenovo Tab V7, 250 Dolar (1325 TL) fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşacak. Resmi olarak bir açıklama yapılmaması ile birlikte cihaz Latin Amerika, Avrupa ve Asya pazarlarında satışa sunulması bekleniyor.