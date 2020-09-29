Lenovo, Dizüstü Bilgisayarı 'ThinkBook 14 Gen 2'yi Duyurdu

Lenovo, yeni dizüstü bilgisayarı ThinkBook 14 Gen 2'yi duyurdu. Neredeyse her donanım parçasında farklı seçenekler sunan dizüstü bilgisayar, teknik özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı ekim ayında piyasaya sürülecek.

Dizüstü bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden Lenovo, ThinkBook 14 Gen 2 olarak isimlendirilen yeni dizüstü bilgisayar modelini duyurdu. Intel'in 11. nesil ya da AMD'nin işlemcileriyle tercihe göre satın alınabilen dizüstü bilgisayarlar, dolar bazında uygun fiyatıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

Lenovo ThinkBook 14 Gen 2, 14 inç büyüklüğünde FHD çözünürlük sunan bir ekrana sahip. IPS ya da TN panelle satın alınabilen dizüstü bilgisayar hem günlük kullanıcılara hem de renklerin önemli olduğu sektörde çalışan tüketicileri önemsiyor. IPS panelle satın alınabilen ThinkBook 14 Gen 2, sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü destekliyor.

Karşınızda Lenovo ThinkBook 14 Gen 2

Tüketiciler, Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarında 11. nesil Intel Tiger Lake ya da AMD markalı işlemcilerle satın alınabiliyor. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarı satın almak isteyen tüketiciler, ekran kartı tercihinde de bulunabiliyorlar. Bu bağlamda iki GPU seçeneği sunan Lenovo'nun seçenekleri, Intel Xe ya da Nvidia MX 450 olarak karşımıza çıkıyor.

ThinkBook 14 Gen 2, 40 GB'ye kadar DDR4 RAM ile desteklenebiliyor. Depolama alanı seçeneklerine baktığımız zamansa 1 TB NVMe SSD ya da 2 TB HDD olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, ThinkBook 14 Gen 2'yi satın alırken 45 Wh ya da 60 Wh kapasiteli iki bataryadan bir tanesini tercih edebiliyorlar. Lenovo, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yeni dizüstü bilgisayarının tüm detaylarını seçeneklerle sunmuş gibi görünüyor.

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayarı, giriş seçenekleri açısından oldukça zengin bir yapıya sahip. Bu bağlamda kullanıcılar, Thunderbolt 4.0, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Type-A, RJ45 Ethernet, kulaklık ve mikrofon ile 4'ü bir arada kart okuyucu bağlantı noktalarını kullanabiliyorlar. Bu arada ThinkBook 14 Gen 2, USB PD şarj cihazlarıyla hızlı şarj edilebiliyor.

Bu dizüstü bilgisayarın bazı varyantlarında Wi-Fi 6 desteği mevcut. Ancak diğer varyantlar, Wi-Fi 5 ile yetinmek durumundalar. Ayrıca kullanıcılar, dizüstü bilgisayarlarının güç butonunu parmak izi okuyucu sensör olarak da kullanabiliyorlar. Son olarak Lenovo ThinkBook 14 Gen 2'nin alüminyum gövdeye sahip ve 1.4 kilogram ağırlığında olduğunu, gerekli durumlarda bu dizüstü bilgisayarın 180 derece açılabildiğini belirtelim.

Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 fiyat ve erişebilirlik durumu

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Lenovo ThinkBook 14 Gen 2, ekim ayı itibarıyla piyasaya sürülecek. Kullanıcılar, bu dizüstü bilgisayarlara ise şu fiyatlardan sahip olabilecekler;