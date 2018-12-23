Lenovo, oldukça popüler olan ThinkPad laptoplarından esinlenerek yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürdü.

Lenovo, laptop konusunda oldukça iddialı isimlerden biri. Durum böyle olunca da Lenovo'nun en tutulan serilerinden biri olan ThinkPad, çoğu kişi tarafından biliniyor. Firma, son zamanlarda dizüstü bilgisayarlara kıyasla diğer teknolojik ürünlere bir nebze daha yoğunlaşırken -Android tabletler gibi-, şimdi de ThinkPad esintili bir Bluetooth'lu kulaklık çıkardı.

Thinkplus Pods One ismi ile piyasaya sürülen kulaklıklar, IPx5 suya dayanıklılık özelliğine sahip. 2 farklı (yarı farklı) renk seçeneği ile kullanıcılara sunulan kulaklık, bir tamamen siyah modeli varken diğeri ise kırmızı ve siyah olarak iki renk içeriyor. Kulaklıklar hakkında bilinen bir diğer özellik ise 10 saatlik pil ömrüne sahip olması ki bu da oldukça iyi bir süre diyebiliriz. Bluetooth 5.0 desteğine sahip kulaklıklar, ThinkPad modelleri ile isminden başka bir benzerlik içermiyor.

Bunun dışında Thinkplus Pods One, şimdilik yalnızca Çin'de satışa sunulmuş durumda ve 299 Yuan değerinde (Yaklaşık 43$, yani 230 TL) raflardaki yerini almış bir şekilde kullanıcılarını bekliyor. Kulaklıkların diğer ülkeler içerisinde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama ne yazık ki yok.