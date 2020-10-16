Lenovo, ThinkSmart Cihazları İçin Zoom'la Ortaklık Yaptı

Çinli teknoloji şirketi Lenovo, çalışanların hayatını kolaylaştırmak ve iletişimi kolay hale getirmek için ThinkSmart cihazlarına Zoom'u getirecek. ThinkSmart Hub, Zoom Rooms ile gelecekken ThinkSmart View, Zoom for Home ile gelecek.

Çin merkezli teknoloji şirketi Lenovo, geçtiğimiz ay ThinkSmart Hub isimli cihazını tanıtmıştı. Boyutu fark etmeksizin herhangi bir konferans odasının sahip olduğu hoparlörler ve her yönden ses alan 4 mikrofonuyla performansını artıran cihaz, ofise dönen çalışanlara yardımcı olmak için yeni özelliklere kavuşacak.

Bugün yapılan açıklamaya göre Lenovo ThinkSmart Hub, yakında Zoom Rooms ile birlikte satılacak. Bunun yanı sıra şirketin ThinkSmart View cihazı da Zoom for Home ile birlikte gelecek. Böylece ofis çalışanları, diğer çalışanlarla daha kolay bir şekilde iletişim kurabilecekler.

ThinkSmart Hub ve ThinkSmart View:

Zoom Rooms platformu üzerine kurulan Lenovo ThinkSmart Hub, kullanıcılarının video veya ses yoluyla birbirlerine bağlanmalarına olanak sağlıyor. Bunun yanı sıra cihaz, içeriklerin gerçek zamanlı olarak gönderilmesine imkân tanıyor. Alexa for Business desteğine de sahip olan ThinkSmart Hub, kullanıcılarının yalnızca konuşarak toplantıları yönetmelerinin önünü açıyor.

Lenovo ThinkSmart Hub, güvenlik kısmındaysa Lenovo'nun ThinkShield güvenlik çözümlerini barındırıyor. Ayrıca Lenovo'nun ThinkSmart Manager yazılımı, cihazın yönetimini daha kolay hale getirerek kullanıcılarının cihaz yönetimi konusunda başlarının ağrımamasını sağlıyor.

Zoom for Home'a kavuşan Lenovo ThinkSmart View da kullanıcıların ev ortamında en iyi video konferans deneyimini yaşamalarının önünü açıyor. 8 inçlik HD dokunmatik ekrana ve geniş açılı kameraya sahip olan cihaz, çift mikrofon kurulumuna ve Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı desteğine sahip.