Lenovo, Star Trek Fanları İçin Benzersiz Bir PC Tanıttı

Lenovo tarafından Çin'de tanıtılan Lenovo Titanium Enterprise NCC-1701A, son derece güçlü donanımı ve benzersiz tasarımı ile oyun meraklısı Star Trek fanları için muhteşem bir bilgisayar haline geliyor.

Lenovo, Star Trek hayranları için özel olarak geliştirdiği Lenovo Titanium Enterprise NCC-1701A masaüstü bilgisayarı tüketicilerin beğenisine sundu. Star Trek’in 23. Yüzyıl Federasyon Uzay Gemileri’ni model alan bilgisayar, konsept bir görünümden çok daha fazlasını sunuyor.

Cihazın dış görünüşünün hoşunuza gitmediğini varsayalım. Peki ya içi? Titanium Enterprise, GeForce RTX 2080 grafik kartına, hız aşırtmalı 9. nesil Intel işlemciye, 32GB RAM’e, 1TB SSD ve 2TB HDD’ye sahip. Evet, bu bilgisayar kesinlikle hoş görüntüsü için üretilmedi; Star Trek fanı oyuncular için üretildi.

Böyle bir tasarımdan biraz daha fazlasını bekleyebilirsiniz. Beklediğinizi kesinlikle alacaksınız. Lenovo, cihazı daha ilgi çekici hale getirmek için bir mini projektör ve özel LED aydınlatmalar eklemiş durumda. Star Trek hayranı olun ya da olmayın, Titanium Enterprise kesinlikle sıradan bir bilgisayar kasasından çok daha havalı görünüyor.

Ne yazık ki bu son derece güçlü ve etkileyici PC’nin fiyatı o kadar da etkileyici değil. Lenovo, Pekin Teknoloji Dünyası Konferansı’nda tanıttığı Titanium Enterprise’ın fiyatını 2180 dolar (~13099 TL) olarak açıkladı. Bu fiyata ülkemizde elektronik cihazlara uygulanan vergileri de eklediğimizde fiyatın çok daha astronomik seviyelere çıkacağını söyleyebiliriz.