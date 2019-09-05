Sadeliği, şıklığı ve özgünlüğüyle ön plana çıkan Lenovo, IFA'da yeni Yoga modellerini tanıttı. Yapay zekâ desteğiyle dikkat çeken yeni bilgisayarların Ekim ayında satışa sunulması planlanıyor.

Lenova da Dell ve Acer gibi bilgisayarlarını Intel’in 10. nesil işlemcisi ile yükseltme kararı aldı. Bu yeni sistem; Yoga C940, Yoga C740 ve Yoga C640 modellerinde kullanılacak. Bunların içerisinden en ilginç olanıysa inceliği, hafifliği ve kullanım süresinin uzunluğu sayesinde Intel’in Athena Projesi sertifikasına sahip olduğu için Yoga C940 modeli.

Yoga C940’da yapay zeka desteği:

Yoga C940, videoları Full HD çözünürlüğe kadar yükseltebilen ve “Süper Çözünürlük” adı verilen bir özellik de dâhil olmak üzere yapay zekâ tabanlı bazı güncellemelere de sahip. Ayrıca bilgisayar, “Dâhili Soğutma Modu” özelliğinin etkinleştirilmesi ile de performansı ve pil ömrünü optimize eden Q-Kontrol isimli özelliğiyle geliyor. Bu özellik ile bilgisayar sıcaklığı sürekli takibe alınarak fan hızı kontrol ediliyor. Lenovo yetkililerinin açıklamalarına göre sonuç alarak batarya ömrünün Full HD çözünürlük için 18 saate kadar çıkarılması planlanıyor.

Son zamanlarda çıkan diğer Windows bilgisayarlar gibi Yoga C940 da “Modern Bekleme Modu” ile bilgisayar uyku modundayken bile arka plandaki bazı işlemlerinizi çalıştırmaya devam edebiliyor.

Bulunduğunuz coğrafi konuma bağlı olarak bazı yeni Yoga türleri, Alexa’nın güncellemelerini de alacak. Özellikle çoklu dil desteği sağlanması ve bilgisayar uyku modundayken bile asistana komutlar verilebilmesi üzerine çalışmalar devam ediyor. Yine de bu özelliğin aktif olması için kapağın açık olması gerekiyor.

Yakında satışa çıkıyor:

Yeni model bilgisayarlar Ekim ayında satışa sunulacak. İstediğiniz modele bağlı olarak 850 ile 1.250 dolar arasında değişken fiyatlara sahip olması beklenen Yoga’nın, yeni nesil Intel yongalar içerdiği için bu fiyatlara satılacak olması, beklenmeyen bir gelişme değildi.