Lenovo Group Başkan Yardımcısı, Weibo'da, Lenovo Z5 için Android 9 Pie beta güncellemesinin yayınlandığını duyurdu. ZUI'ın bu sürümü 10.5.221 sürümüyle birlikte geliyor. Android 9 Pie'ın en önemli güncellemesine ek olarak, yeni bir yüz tanıma programını, yeni ZUI10 tasarım stilini, 4D U-touch hareketlerini ve diğer fonksiyonları ekliyor.
Ek olarak, bu beta güncellemesi aynı zamanda gece aşırı güç tasarrufu, kalorilerin tanımlanması, kontrol çubuğu bildirimi ve diğer özellikleri de ekliyor. Gelen güncelleme paketinin boyutu ise 1,49 GB. Lenovo, resmi olarak şu açıklamada bulundu: "Beta test aşamasında ciddi sorunlarla karşılaşılmazsa kararlı sürüm en kısa sürede piyasaya sürülecek ve bu, birkaç gün içinde olabilir."
Yayınlanan güncelleme için özellikleri aşağıdan inceleyebilirsiniz:
Genel Yükseltme
- Android 9.0 sürümüne yükseltildi
-
Yüz bilgilerinin, Ayarlar > Şifre, Parmak İzi ve Yüz Tanıma bölümüne yeniden girilmesini gerektiren yeni bir yüz tanıma çözümü geldi
-
ZUI10 tasarım stili, 4D U-touch hareketleri, magic input kutusu, küçük pencerede broadcast ve diğer işlevler
Sistem optimizasyonu
- Gece aşırı güç tasarrufu eklendi
-
Uygulama kilitlerini açmak için yüz tanıma fonksiyonu eklendi
-
Kalori fonksiyonunu tanımak için U Health Kamerası eklendi
-
Yeni negatif tek ekranlı kart ekranı, adım adım / komut tavsiyesi / hızlı ödeme vb. desteği eklendi
-
Yeni masaüstü düzenleme modu, daha fazla arka plan düzeni için destek, görünüm arayüzüne girmek için arka plana basılı tutun