Çin merkezli teknoloji şirketi Lenovo, kendi akıllı telefonu Lenovo Z5 için Android 9 Pie Beta'yı yayınladı.

Lenovo Group Başkan Yardımcısı, Weibo'da, Lenovo Z5 için Android 9 Pie beta güncellemesinin yayınlandığını duyurdu. ZUI'ın bu sürümü 10.5.221 sürümüyle birlikte geliyor. Android 9 Pie'ın en önemli güncellemesine ek olarak, yeni bir yüz tanıma programını, yeni ZUI10 tasarım stilini, 4D U-touch hareketlerini ve diğer fonksiyonları ekliyor.

Ek olarak, bu beta güncellemesi aynı zamanda gece aşırı güç tasarrufu, kalorilerin tanımlanması, kontrol çubuğu bildirimi ve diğer özellikleri de ekliyor. Gelen güncelleme paketinin boyutu ise 1,49 GB. Lenovo, resmi olarak şu açıklamada bulundu: "Beta test aşamasında ciddi sorunlarla karşılaşılmazsa kararlı sürüm en kısa sürede piyasaya sürülecek ve bu, birkaç gün içinde olabilir."

Yayınlanan güncelleme için özellikleri aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Genel Yükseltme

Android 9.0 sürümüne yükseltildi

Yüz bilgilerinin, Ayarlar > Şifre, Parmak İzi ve Yüz Tanıma bölümüne yeniden girilmesini gerektiren yeni bir yüz tanıma çözümü geldi

ZUI10 tasarım stili, 4D U-touch hareketleri, magic input kutusu, küçük pencerede broadcast ve diğer işlevler

Sistem optimizasyonu