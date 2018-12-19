  • Lenovo Z5 Pro, AnTuTu Puanı ile Rakiplerine Toz Yutturdu

iPhone Xs'leri Pistten Alalım: Lenovo Z5 Pro, AnTuTu Puanı ile Rakiplerine Toz Yutturdu

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Henüz lansman ertesi sesleri dinmeyen Lenovo Z5 Pro'nun AnTuTu sonuçları ortaya çıktı. Snapdragon 855'li cihaz, hem Android hem de iOS rakiplerini ezdi geçti.

Yılın en çok beklenen akıllı telefonlarının tanıtılması ile birlikte akıllı telefon pazarı derin bir sessizliğe bürünmüştü ki Lenovo, dünyanın ilk Snapdragon 855 işlemcili akıllı telefonu Lenovo Z5 Pro’yu tanıtarak sessizliği bozdu. Üstelik bu cihaz, dünyanın ilk 12GB RAM’li akıllı telefonu olma unvanını da elinde bulunduruyor.
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Lenovo Z5 Pro’nun dünyanın ilk Snapdragon 855’li akıllı telefonu olması ve bellek noktasında 12GB RAM’e sahip olması, cihazın sentetik test sonuçlarının da fazlasıyla merak edilmesine neden oldu. Zira piyasada bulunan herhangi bir amiral gemisi Lenovo Z5 Pro ile karşılaştırılabilecek bir donanıma sahip değil.

Ortaya çıkan AnTuTu sonuçları, Snapdragon 855’ten beklentilerimizi fazlasıyla karşılıyor. AnTuTu’dan 368,480 gibi inanılmaz bir puan almayı başaran Lenovo Z5 Pro, Snapdragon 845’li amiral gemilerine göre %25’e varan performans artışı sağlarken, 309,425 puan alan Huawei Mate 20’ye adeta toz yutturuyor. Dahası, yeni Lenovo Z5 Pro, aldığı AnTuTu puanı ile ‘en iyi işlemci’ olarak tanımlanan Apple A12’yi de geride bırakmayı başarıyor.
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Peki Lenovo Z5 Pro, hem Android hem de iOS amiral gemilerini ezip geçen bu performansı nasıl sağlıyor? Bunun en büyük nedeni, gelecek yılın neredeyse tüm Android amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 855 işlemci. Ayrıca cihazın 12GB kapasiteli RAM’i de puanın inanılmaz seviyede yükselmesinde oldukça etkili.

Kaynak : https://www.trustedreviews.com/news/snapdragon-855-benchmark-lenovo-z5-pro-3638379
Etiketler: Lenovo Z5 Pro
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