Z5 ile tüm teknoloji medyasını adeta trolleyen Lenovo, gerçek çerçevesiz ekranlı akıllı telefonu Z5 Pro'yu resmi olarak tanıttı. Cihaz, son dönemlerin modası olan kızaklı tasarımı benimsiyor.

Geçtiğimiz Haziran ayında tanıtılan Lenovo Z5’i hatırlıyor musunuz? Lenovo, pek çok ‘çerçevesiz ekranlı’ akıllı telefon reklamından sonra çentikli bir akıllı telefon tanıtarak herkesi şaşırtmış ve tüm teknoloji medyasının eleştirilerine maruz kalmıştı. Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni orta-üst seviye telefonu Lenovo Z5 Pro ile bu eleştirileri sona erdirebilir.

Bugün gerçekleştirilen lansman etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sunulan Lenovo Z5 Pro, sayısız eleştiri alan Lenovo Z5’in aksine gerçek çerçevesiz ekranlı tasarım ile geliyor. Cihaz, ön kamera ve ahizeyi ekrandan uzak tutmak Honor Magic 2 ve Mi Mix 3 gibi kızaklı bir tasarım benimsiyor. Bu sayede cihaz, %95’e yakın bir ekran gövde oranı sağlamış oluyor.

6.39 inç Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip olan Lenovo Z5 Pro, yalnızca 2.07mm’lik süper ince ekran çerçevelerine sahip. Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkan cihaz, 6GB RAM’i ve Snapdragon 710 işlemcisi ile amiral gemilerine yakın bir performans vadediyor. Cihazın 16MP+24MP çift arka kamerası ise düşük ışık koşullarında bile iyi fotoğraflar çekebiliyor.

Lenovo Z5 Pro Özellikler

6.39 inç (1080×2340 piksel) Full HD+ Super AMOLED ekran

Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU

6GB RAM / 64GB, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

16MP Sony IMX519 sensör, f/1.8 diyafram + 24MP Sony IMX576 sensör, f/1.8 diyaframlı çift arka kamera

16MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

3350mAh batarya

Sadece siyah renk seçeneğine sahip olan yeni Lenovo Z5 Pro, 64GB ROM’lu versiyonu için 1600 TL, 128GB ROM’lu versiyonu için ise 1850 TL fiyat etiketine sahip olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değildir.