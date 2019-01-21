Geekbench veri tabanına göre, Lenovo Z5 Pro GT'nin 12 GB'lık versiyonunun performansı, 12 GB olmayan versiyonlarla neredeyse aynı.

Geçtiğimiz yıl 18 Aralık’ta, Lenovo Z5 Pro GT duyurulmuştu. Telefon, Snapdragon 855 ile güçlendirilirken, dünyanın ilk 12 GB LPDDR4x 4266 Mbps belleğine sahip olacağı söylenmişti. Cihazın GeekBench skoru ve birkaç kez test edildiği ortaya çıktı. Cihazın Geekbench’te bu kadar sık test edilmesi, çıkış tarihinin de yakın olduğunu düşündürüyor.

Geekbench’in veri tabanına göre, Lenovo L78032 model numaralı cihaz, 18 Ocak’ta 7 kez test edildi. Daha ilginç olan şey ise aynı cihazın 10 Ocak’ta da test edilmesi fakat 18 Ocak’ta yapılan birkaç testin 12 GB RAM ile gerçekleştirilmesi.

Verilere göre cihazın tek çekirdek performans puanı 3082 ile 3306 arasında gidip gelirken, çok çekirdekli performansı ise 9166 ile 10418 arasında değişiklik gösteriyor. Diğer bir deyişle, 12 GB’lık olmayan versiyonu ile arasında pek bir fark yok.

Cihazın fiyatına gelecek olursak;