Lenovo'nun %95 ekran/gövde oranına sahip olması beklenen yeni akıllı telefonu Z5 Pro'nun teknik özellikleri ortaya çıktı.

Lenovo’nun manuel kaydırmalı bir yapıda olacağına dair video paylaşmasından sonra akıllı telefon endüstrisinin merak edilen cihazlarından biri olan Lenovo Z5 Pro, bir çevrimiçi mağazanın ürün kataloğunda görüntülendi.

Katalogda fotoğrafı yer alan cihazın Lenovo Z5 Pro olmadığı düşünülüyor. Zira Lenovo Z5 Pro, kaydırmalı bir yapıya sahip olacak. Katalogda yer alan görsel ise çentikli bir tasarımı işaret ediyor. Görsel ‘sahte’ olsa da özelliklerin gerçek olma ihtimali bulunuyor.

Listelenen özelliklere göre Lenovo Z5 Pro, Snapdragon 845 işlemcisinden güç alcak. 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunan cihazın 64GB, 128GB ve 256GB depolama alanı bulunacak. 20MP+16MP çift kamera da listelenen özellikler arasında.

Paylaşılan görselden sonra en çok şüphe yaratan özellik cihazın ekranı. Listeye göre cihaz, 19:14 oranında 6.5 inçlik bir ekrana sahip olacak. Ekranın bu denli geniş olması, %95’lik bir ekran gövde oranını mümkün kılacak. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ise belirtilmiyor.