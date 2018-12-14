Lenovo Z5s, Devasa Bir Ekrana ve 10 GB RAM’e Sahip Olabilir

Lenovo’nun yeni akıllı telefonu Z5s bu ay tanıtılacak. Çinli üreticinin tam ekrana ve ekrana gömülü kameraya sahip olacak olan ilk telefonu, Samsung Galaxy A8s’i andırıyor.

Lenovo Z5s’i daha önce de görmüştük. İlk görüntüler, cihazın en az 8GB RAM’e sahip olacağını gösteriyordu . Birkaç gün önce yayınlanan yeni tanıtım videoları, telefon hakkında yeni ipuçları barındırıyor.

Tanıtım videolarında cihazın görselleriyle birlikte lansman tarihi de yer alıyor. Cihazın RAM’i 8 GB’dan fazla olacak, 10 GB’a kadar olan seçenekler bekleyebiliriz. Lenovo ayrıca cihazda çift asistan kullanılacağını doğrulamış durumda. Firma, telefonun harika bir performans göstereceğini söylüyor.

Yeni görüntülerde kameranın yeri belli olmamasına rağmen, daha önce ortaya çıkan bilgilere göre kamera üst kısmın ortasında yer alacak. Söylentiler, telefonda 6.3 inçlik Full HD+ ekran kullanılacağına işaret ediyor. Qualcomm’un Snapdragon 678 işlemcisini kullanacak olan cihaz 33210 mAh’lik bir bataryaya sahip olacak. Üç ana kameraya sahip olacak olan akıllı telefonda Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olacak.

Cihazın çıkış tarihi olarak ise 18 Aralık gösteriliyor. Huawei’nin Nova 4 cihazının tanıtımından bir gün sonra çıkacak olan telefon, ekrana gömülü kamera teknolojisine sahip üçüncü telefon olacak.