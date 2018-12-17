  • Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Versiyon Özellikleri Belli Oldu

Lenovo Z5s'in 12 GB RAM'i ile Adeta Uçacak Ferrari SuperFast Versiyonu

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Lenovo da dev otomobil üreticileri ile ortak telefon üreten Çinli devler arasında yer almaya hazırlanıyor. Ferrari ile işbirliği yapacak olan firma, 12 GB RAM ve Snapdragon 845’e güveniyor.

Lenovo’nun çok şey beklediği Z5s serisi, Ferrari özel versiyonu olan Ferrari SuperFast ile çeşitlendi. Yeni telefonun tasarımında gerçekten de hız ön planda.

Sınırlı sayıda üretilecek olan bu özel telefonda heyecan verici olan tek şey Ferrari ismi değil. Cihazın teknik özellikleri de oldukça dikkat çekici. Snapdragon 845 kullanan telefonun RAM’i ise tam 12 GB.
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Bu telefonla birlikte Lenovo da bir rekor kırmış olacak. Piyasada bulunan telefonlarda bulunan en yüksek RAM miktarı 10 GB, o da yalnızca bir kaç tane telefonda var. Cihazın dahili hafızası 128 GB olacak ve telefonda yüklü işletim sistemi ZUI 10 olacak.
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Sadece bu yıl bile iki Çinli telefon üreticisi ile iki İtalyan otomobil üreticisinin işbirliğini gördük. OPPO ve Lamborghini işbirliği ile özel seri bir Find X üretilmişti. Telefonun adı OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition olmuştu. Geçtiğimiz hafta da OnePlus bir duyuru yapmış ve OnePlus 6T McLaren Edition’ı duyurmuştu. Huawei de Porsche ile çalışmaya devam ediyor.

Kaynak : https://www.gizmochina.com/2018/12/16/lenovo-z5s-ferrari-superfast-edition-specs-leaked-packs-snapdragon-845-processor-and-12gb-of-ram/
Etiketler: ferrari, lenovo z5S
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