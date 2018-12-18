Lenovo'nun orta-üst segmentteki en yeni temsilcisi olacak Lenovo Z5s, güçlü donanımı, şık tasarımı ve her bütçeye uygun fiyatı ile resmi olarak tanıtıldı.

Hong Kong merkezli teknoloji şirketi Lenovo, Z serisindeki en yeni orta-üst seviye akıllı telefon olan Lenovo Z5s’i resmi olarak tanıttı. 6.39 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip olan cihaz, 6GB RAM’i ve Snapdragon 710 işlemcisi ile amiral gemilerine göz kırpan bir donanıma sahip.

Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkacak olan Lenovo Z5s, 16 megapiksellik ana kamerasına ek olarak 2x optik yakınlaştırma özelliği sunan 8 megapiksellik ikinci bir kameraya ve nesnel derinlik yakalayarak doğal bokeh efekti oluşturulmasını sağlayan üçüncü bir kameraya sahip. Ayrıca cihaz, en iyi selfieler için 16 megapiksellik bir ön kamera da bulunduruyor.

Lenovo Z5s Özellikler

6.39 inç (1080 × 2340 piksel) Full HD+ LTPS ekran

Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU

4GB/6GB RAM, 64GB depolama / 6GB RAM, 128GB depolama

Android 9.0 Pie işletim sistemi

16MP, f/1.8 + 8MP, f/2.4 + 5MP, f/2.4 üç arka kamera

16MP, f/2.0 ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

3300mAh batarya

Bal turuncu, gri ve titanyum kristali mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan yeni Lenovo Z5s; 4GB RAM, 64GB ROM’lu versiyonu için 1.087 TL; 6GB RAM, 64GB ROM’lu versiyonu için 1.243 TL; 6GB RAM, 128GB ROM’lu versiyonu için 1.476 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.