Leonardo DiCaprio: Greta Thunberg Zamanımızın Lideri

Ünlü oyuncu Leonarda DiCaprio, Instagram’da Greta Thunberg’le beraber fotoğrafını paylaştı. DiCaprio, paylaştığı fotoğrafların açıklamasında Greta Thunberg’in zamanımızın lideri haline geldiğini belirtti.

İklim değişikliğine karşı ortaya başlattığı hareket nedeniyle dünyanın gündemine oturan Greta Thunberg’e bir övgü de ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’dan geldi. Ünlü oyuncu, Instagram’da paylaştığı bir fotoğraf ile Greta Thunberg’in iklim değişikliğine mücadelesini övdü. DiCaprio, paylaştığı fotoğrafın açıklama kısmında, “Greta’nın mesajı her yerde dünya liderlerine uyanma çağrısıdır” dedi.

Leonardo DiCaprio, aynı zamanda iklim değişikliği aktivisti gençlerin çalışmasına da övgüde bulundu. DiCaprio, gençlerin mücadelesi nedeniyle gelecek konusunda daha iyimser olduğunu belirtti.

Greta Thunberg, iklim değişikliğine karşı uluslararası bir gençlik hareketinin öncüsü oldu. İsveçli genç, ilk önce geçen yıl Ağustos ayında İsveç Parlamentosu önünde bir protesto gerçekleştirdi. Greta, İsveç Parlamentosu önünde gerçekleştirdiği eyleme “İklim için Okul Grevi” adını verdi.

Greta Thunberg’in grevi dünyanın dört bir yanından öğrencilere ilham kaynağı oldu. Greta’nın başlattığı harekete Almanya, Japonya, İngiltere, Avustralya başta olmak üzere birçok ülkeden öğrenci katılım gösterdi.

Leonardo DiCaprio’nun 2 gün önce paylaştığı Greta Thunberg ile fotoğrafını Instagram’da 4.5 milyon insan beğendi. DiCaprio, paylaştığı fotoğrafla beraber “Tarih, gelecek kuşakların yaşanabilir gezegenin tadını çıkarabileceğini garanti etmek adına bugün yaptıklarımız için bizi yargılayacak” açıklamasını yaptı.

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, çevre konusunda duyarlı sanatçılar arasında yer alıyor. Hollywood yıldızı daha öncede çevre sorunları hakkında açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu, 2016 yılında Newsbeat’e yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin bugün gençlerin karşılaştığı en büyük sorun olduğunu düşündüğünü açıklamıştı.

DiCaprio kendisini, iklim değişikliği ve dünyadaki yaşam için çevresel tehditleri ele almaya adadığını belirtiyor. Leonardo DiCaprio’nun içinde bulunduğu organizasyon, Amazon yağmur ormanlarında son zamanlar çıkan yangınlara yardım edebilmek için 5 milyon dolar harcadı.