İnternet Üzerinden Arabasını Satan Adam, Arabasını Çaldırdı

ABD'de dünyaca ünlü bir uygulama üzerinden arabasını satmaya çalışan bir adam, alıcısıyla buluşma planladı. Ancak buluştuklarında alıcı, ilanı koyan adamın hem arabasını hem de telefonunu çaldı.

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızın her alanında birçok kolaylık sağlanıyor. Artık insanlar satacakları eşyalar, cihazlar ve arabalar için internet üzerinden kolay bir şekilde alıcı bulabiliyorlar. Bu ikinci el alışverişini sağlayan en büyük platformlar, ülkemizde de yaygın olarak kullanılıyorlar.

Fakat bu tarz platformlarda anlaşan insanların birbirine olan güveni tamamen alıcı ve satıcıya bağlı oluyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen bu olay, platformların güvenliği hakkında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor.

ABD’li Erik Lau, satmak istediği 2003 model siyah Mercedes Benz E230’u ünlü bir uygulama üzerinden satışa koydu. Ardından anlaştığı alıcıyla birlikte buluşma planladılar. Buluşacakları yer, bir otobanın kenarında bulunan bir otopark olarak belirlenmişti. Fakat ikili buluşunca işler yolunda gitmemeye başladı.

Alıcı, satın almak istediği aracı deneme sürüşüne çıkarmak istedi ve sürücü koltuğuna oturdu. Fakat Erik, yolcu koltuğuna yürüdüğü sırada alıcı arabayı kaçırmaya çalıştı. Erik Lau ise çaresizce adamın arabasını kaçırmasını engellemeye çalıştı.

Erik’in aktardığına göre alıcı, arabayla kendisine çarpmaya çalıştı. Kendisi, arabasını kaçırmaya çalışan alıcısını yavaşlatmak için cama yumruk atmaya başladı. İşte bunun sonucunda yalnızca arabasından değil, elinden de oldu. Ayrıca Erik Lau, buluştukları alıcının ilk başlarda hiç de böyle birine benzemediğini söyledi. Tüm konuşmaları ve anlaşmaları yerli yerinde gibi duruyordu.

Yaşanan bu olay, bu tür platformların ne denli güvenilir olabileceğini sorgulatmaya yetiyor. Telefonunu da alıcısına çaldıran Erik, arabasını satmak için ayarladığı buluşmadan telefonunu ve arabasını çaldırmış, elini de kırmış olarak evine döndü.

Bu yüzden herhangi bir şeyinizi satmak üzere anlaştığınız alıcıyla buluşacağınız yeri özenle planlamalısınız. Erik Lau gibi şehrin dış yerlerinde buluşmaktan kaçınarak şehir merkezini ve hatta polis karakolunun önünü buluşma noktası olarak belirleyebilirsiniz.