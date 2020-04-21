Levi's ve TikTok'tan 'Sosyal Ticaret' Ortaklığı

Dünyaca ünlü giyim markası Levi's, popüler sosyal medya platformu TikTok ile ‘sosyal ticaret’ ortaklığına imza attı. Bundan sonra kullanıcılar, TikTok uygulamasına dahil edilen “Şimdi Alışveriş Yap” butonu aracılığıyla markanın internet sitesine hızlıca gidebilecek.

Tüm dünyayı etkisi altında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, diğer tüm perakende firmaları gibi fiziksel mağazalarının çoğunu kapatmak zorunda kalan Levi's, internet satışlarını canlandırmak için Çinli sosyal medya platformu TikTok ile çok önemli bir ortaklık kurdu.

San Francisco merkezli giyim devi, TikTok'un uygulamadaki kullanıcıların bağlantılar aracılığıyla alışveriş yapmalarını sağlayan “Şimdi Alışveriş Yap” butonunu kullanan ilk perakendecilerden biri olduğunu duyurdu. Levi's, özelliğin yeni olmasına rağmen ilk testler sonucunda internet sitesinin trafiğinde önemli bir artış gözlemlediğini söyledi.

Levi's, TikTok'un sosyal ticaret özellikleri sayesinde internet satışlarını artırmayı amaçlıyor

Levi’s, yakın zaman önce lazerle çalışan Future Finish 3-D denim özelleştirme teknolojisini kullanan yeni denimlerini tanıtmak amacıyla popüler TikTok yayıncıları Callen Schaub, Cosette Rinab, Gabby Morrison ve Everett Williams ile ortaklık kurmuştu.

Geçtiğimiz haftadan bu yana TikTok influencer’ları ile çekilen videoları uygulama içi reklam olarak gören TikTok kullanıcıları, bugünden itibaren sosyal ticaret özelliklerinin bir yansıması olan “Şimdi Alışveriş Yap” butonu aracılığıyla söz konusu tasarımları satın alabilecek.

Kullanıcılar, TikTok'taki “Şimdi Alışveriş Yap” sayesinde ürünlerin satıldığı internet sitelerine hızlıca gidebilecek

Öte yandan TikTok, Levi's markasının iş birliği yaptığı ilk sosyal medya uygulaması değil. Snapchat, Instagram ve Pinterest gibi diğer popüler platformlarda da benzer ortaklıklara sahip olan Amerikalı şirket, kitlesinin büyüklüğü nedeniyle TikTok'a çok güveniyor.

Rakamların diliyle konuşursak; Kasım 2018'de dünya çapında aylık 680 milyon aktif kullanıcı bulunan TikTok’un, şu anda 800 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yaptığı tahmin ediliyor. Levi's, bu kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 60'ının 16 ila 24 yaşları arasında olduğuna dikkat çekiyor.

TikTok, alışveriş özellikleri ile e-ticaretin yeni cazibe merkezlerinden biri olabilir

Geçtiğimiz kasım ayında yaptığımız haberde, TikTok’un bazı kullanıcıların gönderilerine ve profillerine e-ticaret sitelerindeki satış kanallarının bağlantılarını eklemelerine imkan tanıdığını sizlere aktarmıştık. Şirket böylece yayıncılara, izleyicilerini alışveriş sitelerine kolayca yönlendirme olanağı sağlamıştı.

Sosyal ticaret alanındaki girişimlerini yavaş yavaş genişleten video paylaşım uygulaması, alışveriş özelliklerini geniş kitlelere kabul ettirdiği takdirde, e-ticaretin yeni cazibe merkezlerinden biri olabilir. TikTok’un çoğunluğu Z kuşağından oluşan devasa kullanıcı tabanını göz önüne aldığımızda, bunun pek de zor olmayacağını söylemek sanıyorum yanlış olmaz.