Lexus, 2021 IS’ın Tanıtımını Süresiz Olarak Erteledi

Toyota'nın lüks otomobillerini sattığı markası Lexus, 2021 model yeni spor sedanı IS'ın tanıtımını süresiz olarak ertelediğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ertelemeye sebep olarak "son günlerdeki küresel durum" gösterildi.

Toyota’ya bağlı lüks otomobil üreticisi Lexus, 2021 model yeni Lexus IS spor sedanını normalde bugün ilk kez sahneye çıkaracaktı ancak tanıtım etkinliğini süresiz olarak erteleme kararı aldı. Japon şirket, ertelemenin gerekçesi olarak “son günlerdeki küresel duruma” saygı duyulmasını gösteriyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerdeki küresel durum göz önüne alındığında, Lexus ilk olarak 10 Haziran sabahı 08.00’da (JST) yapılması planlanan yeni IS’ın prömiyerini saygıyla erteledi. Değiştirilmiş zamanlama yakında açıklanacak” ifadeleri kullanıldı.

Lexus, mevcut küresel dünyanın bir araba tanıtımına hazır olmadığını düşünüyor:

Lexus’un “son günlerdeki küresel durum” ile ne kastettiğini az çok anlayabiliyoruz. Bu noktada mevcut koronavirüs pandemisi, George Floyd’un ölümü ve ardından ABD’de başlayan protestolar, Lexus’un böyle bir karar almasında etkili olmuş gibi görünüyor.

Autoblog, otomobilin ne zaman tanıtılacağı konusunda daha fazla bilgi almak için Lexus’a ulaşmayı başardı. Şirket tarafından Autoblog’a yapılan açıklamalarda, bu hafta sonuna kadar daha detaylı bilgilerin paylaşılacağı belirtildi.

2021 Lexus IS, kaputun altında neler sunuyor?

2021 Lexus IS’ın kaputun altında neler sunacağı hâlen daha net olarak bilinmiyor. Bu noktada daha önceki iddialara göre 5,0 litrelik V8’den beslenecek olan 2021 Lexus IS 500, bu motorda 477 beygir güç (351 kW) ve 540 Nm tork üretebilecek.

Araçla ilgili diğer iddialar arasında standart modelin arkadan çekişli olacağı ancak opsiyonel olarak dört çeker bir versiyonun da satışa sunulacağı yer alıyor. Bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu ne yazık ki henüz bilmiyoruz. Görünüşe göre bu soruların cevabını öğrenmek için en azından bir süre daha beklememiz gerekiyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.