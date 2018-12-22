Lexus, daha önceki açıklamalarında elektrikli arabalara biraz soğuk bakıyor gibi görünse de yakın bir zamanda bizleri elektrikli bir modelle karşılayabilir.

Toyota’nın elektrikli modellerde fazla girişimci olmaması Lexus’u engellemiş gibi görünmüyor. Toyota tamamen elektrikli bir model üretmeyeceğini belirtmiş olsa da lüks otomobil üreticisi, ilk EV modeli üzerinde çalışıyor. AutoGuide’ın haberine göre firmanın aldığı isim hakları da bu iddiayı destekler nitelikte.

Firmanın CEO’sundan gelen açıklamalar sonucunda firmanın elektrikli otomobil üretmeyeceği düşünülüyordu ancak bu fikir ciddi manada değişmiş gibi görünüyor.

Lexus, bir süre öncesine kadar elektrikli araçlara sıcak bakmadığı izlenimini vermiş olsa da Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi’nde bulunan talep başvurusu sonucunda elektrikli otomobil segmentine geçiş yapacağı yönünde. Başvuruya göre firma ‘UX300e’ isminin haklarını satın almış, Lexus’un sonunda ‘H’ harfi bulunan modelinin hibrit olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursanız bu aracın da elektirkli olacağını söyleyebiliriz.

Lexus Detroit’te LF-1 Limitless konseptini tanıttığında bu küçük SUV aracı çok küçük bir güç ünitesiyle gelmişti ve bu konseptlerin arasında tamamen elektrik ile çalışsan bir versiyon da vardı. Bu sebeple LF-1 konsepti ile UX300e arasında bir bağ olabilir.