Bilgisayarlar yaratıcı yazarların yerini alabilir mi bilmiyoruz. Hikaye anlatımı konusunda makine öğrenmenin başarılı olduğu ise bir gerçek.

Lexus’un yeni reklamının yazarı IBM’in yapay zekası Watson AI oldu. 60 saniyelik reklam filminin yönetmen koltuğunda ise Oscar ödüllü Kevin Macdonald oturuyor.

Lexus ES executive sedan modelinin Avrupa tanıtımı için bir reklam çekmeye karar veren firma, yazarlığı The&Partnership ve teknik ortağı Visual Voice’a bırakmış. Ajansın IBM Watson ile işbirliği sonucunda bu reklam ortaya çıkmış. Reklamı yazmadan önce Watson AI’ın 15 yıllık reklam incelemesi ve farklı veri kaynakları kullanması gerekmiş.

Watson ödüllü reklamlardaki ortak paydayı hem duygusal zekaya sahip hem de eğlenceli olarak belirlemiş. Yapay zeka formatı ve senaryo akışını belirledikten sonra ajans son dokunuşları yapmış.

Reklamın konusu ise Lexus ES’i üreten zanaatkarın hikayesini anlatıyor. Lexus ES ortaya çıktığı anda alınıp yok edilmekle tehdit ediliyor. Bir çekme ipiyle çarpışmaya götürülen aracın otomatik acil durum freni devreye girerek halatı koparıyor ve aracın çarpışma gerçekleşmeden durmasını sağlıyor.

Yönetmen Macdonald, metni eline aldığında gördüğü melodramdan çok etkilendiğini söylüyor. Lexus’un reklamının ismi olarak “Driven by Intuition” seçilmiş.