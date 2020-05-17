Güney kore merkezli teknoloji devi LG, bu sene içinde tanıtmayı planladığı cihazlar ile herkesi şaşırtacak gibi görünüyor. Şirket, orta segmentte söz sahibi olmak için 13 farklı telefon çıkartacak.

Bildiğiniz üzere LG, uzun süredir akıllı telefon pazarında istediği başarıyı elde edemiyor fakat ortaya çıkan yeni iddialara göre, Güney Kore merkezli teknoloji devi, orta segment cihazlarına verdiği Q serisi cihazları için 13 yeni başvuruda bulunarak pazarda yeniden söz sahibi olmak istiyor. Firma tarafından Güney Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgilendirme Servisi’ne yapılan başvuruda aşağıda yer alan model isimleri için başvuruda bulunuldu.

Q Serisi Cihazların İsimleri Belli Oldu

Q31

Q32

Q33

Q51

Q51S

Q52

Q53

Q61

Q62

Q63

Q91

Q92

Q93

Samsung’un orta segment için kullanıcılarına sunduğu ve oldukça büyük başarı elde ettiği Galaxy A Serisi ile rekabet etmek ve akıllı telefon pazarındaki kaybettiği pazar payını geri kazanmak konusunda oldukça istekli görünen LG tarafından piyasaya sürülmesi beklenen bu yeni Q Serisi cihazların firma tarafından agresif bir fiyat politikası ile tüketicilerin beğenisine sunulması bekleniyor. Seri içerisindeki telefonlar arasından hakkında bilgi sahibi olduğumuz tek cihaz olan Q51 modeli bildiğiniz üzere şubat ayında tanıtılmıştı.

Mediatek firması tarafından geliştirilen Helio P22 işlemcisi ile çalışan Q51 cihazına, 3GB ram ve 4.000 mAh batarya eşlik ediyor. Buna ek olarak, cihazda 6,5 inç boyutuna sahip 720p çözünürlüklü bir ekran bulunuyor.

LG Q51 Teknik Özellikleri

6,5 inç (720 x 1560p) 19.5:9 HD+ V-Notch Ekran

2 GHz Octa-Core MediaTek Helio P22 (MT6762) İşlemci

3 GB RAM + 32 GB depolama alanı

Çift SIM

Android 9.0 (Pie)

13 MP + 5 MP + 2 MP Kamera

13 MP Ön Kamera

Parmak İzi Okuyucusu

4000 mAh Batarya​

LG tarafından tanıtılması beklenen orta segment cihazları tercih eder misiniz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.