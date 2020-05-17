Bildiğiniz üzere LG, uzun süredir akıllı telefon pazarında istediği başarıyı elde edemiyor fakat ortaya çıkan yeni iddialara göre, Güney Kore merkezli teknoloji devi, orta segment cihazlarına verdiği Q serisi cihazları için 13 yeni başvuruda bulunarak pazarda yeniden söz sahibi olmak istiyor. Firma tarafından Güney Kore Fikri Mülkiyet Hakları Bilgilendirme Servisi’ne yapılan başvuruda aşağıda yer alan model isimleri için başvuruda bulunuldu.
Q Serisi Cihazların İsimleri Belli Oldu
- Q31
- Q32
- Q33
- Q51
- Q51S
- Q52
- Q53
- Q61
- Q62
- Q63
- Q91
- Q92
- Q93
Samsung’un orta segment için kullanıcılarına sunduğu ve oldukça büyük başarı elde ettiği Galaxy A Serisi ile rekabet etmek ve akıllı telefon pazarındaki kaybettiği pazar payını geri kazanmak konusunda oldukça istekli görünen LG tarafından piyasaya sürülmesi beklenen bu yeni Q Serisi cihazların firma tarafından agresif bir fiyat politikası ile tüketicilerin beğenisine sunulması bekleniyor. Seri içerisindeki telefonlar arasından hakkında bilgi sahibi olduğumuz tek cihaz olan Q51 modeli bildiğiniz üzere şubat ayında tanıtılmıştı.
Mediatek firması tarafından geliştirilen Helio P22 işlemcisi ile çalışan Q51 cihazına, 3GB ram ve 4.000 mAh batarya eşlik ediyor. Buna ek olarak, cihazda 6,5 inç boyutuna sahip 720p çözünürlüklü bir ekran bulunuyor.
LG Q51 Teknik Özellikleri
- 6,5 inç (720 x 1560p) 19.5:9 HD+ V-Notch Ekran
- 2 GHz Octa-Core MediaTek Helio P22 (MT6762) İşlemci
- 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı
- Çift SIM
- Android 9.0 (Pie)
- 13 MP + 5 MP + 2 MP Kamera
- 13 MP Ön Kamera
- Parmak İzi Okuyucusu
- 4000 mAh Batarya
LG tarafından tanıtılması beklenen orta segment cihazları tercih eder misiniz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.