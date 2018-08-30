Güney Koreli teknoloji devi LG, 144Hz yenileme hızı sunan ve Nvidia ile AMD'nin ekran yenileme teknolojilerine destek veren yeni oyuncu monitörlerini duyurdu.

IFA 2018 sırasında dünyanın ilk 8K TV’sini tanıtan LG, yeni oyun odaklı UltraGear 34 inç geniş ekran monitörlerini de tanıttı. 21:9 en/boy oranına sahip olan monitörler, 3440 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip IPS ekran paneli içeriyor. Daha da önemlisi yeni monitörler hem Nvidia hem de AMD’nin ekran yenileme çözümlere destek sunuyor.

34GK950G olarak adlandırılan model, Nvidia’nın G-Sync teknolojisine destek verirken 120Hz yenileme hızı sunuyor. 34GK950F modeli ise AMD’nin Radeon FreeSync 2 teknolojisine destek veriyor ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. ‘G’ modelinde ayrıca LG'nin Sphere Lighting sisteminin bulunduğunu da belirtelim.

Bunun dışında her iki monitör de son derece ince çerçevelere ve yansıma önleyici 1,900R eğime sahip. Bağlantı noktalarına baktığımız da ise her iki monitörde de bir adet DisplayPort 1.2, bir adet HDMI 1.4 girişi, iki adet USB 3.0 girişi, bir adet DC güç girişi ve bir adet 3.5mm kulaklık girişi olduğunu görüyor. LG, monitörlerin fiyatlandırması hakkında bilgi vermedi.