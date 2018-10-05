LG, 2018'in Üçüncü Çeyreğinde de Zarar Ettiğini Açıkladı

LG'nin özellikle mobil departmanı birkaç yıldır zor zamanlar geçiriyor. Tanıttığı telefonlardan umduğunu bulamayan Güney Koreli şirket, bu çeyrekte de zarar etti.

Güney Koreli analistlerin raporlarına göre LG'nin telefon departmanı, 2018'in üçüncü çeyreğinde 123 milyon dolar zarar etti. Kötü haberler, Seul merkezli teknoloji devinin aynı dönemdeki mali sonuçlarını yayınlamasından sonra geldi.

Bu çeyrekteki zarar ile birlikte LG Mobile, 7 çeyrektir kâr edememiş oluyor. Özellikle Çinli üreticilerin de pazarda kendine sağlam yerler bulmasıyla zor günler geçiren LG, geçtiğimiz çeyrekte de mobil bölümünde 172 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

LG Mobile Başkanı ve CEO'su Hwang Jeong-hwan, geçtiğimiz çarşamba günü 2019 yılına gelindiğinde ve ilk 5G destekli cihazlarını çıkarmaya başladıklarında işlerin tekrar yoluna gireceğini söylemişti. Ancak analistler LG'nin bu planının gerçeğe dönüşmesi konusunda biraz daha şüpheci davranıyorlar.

LG, yeni sonlanan üçüncü çeyrek için sonuçlarını tam olarak bu ay sonunda açıklayınca mobil bölümün asıl "performansı" ortaya tam olarak çıkmış olacak. Şirketin mobil bölümü daralmaya devam etse de şirket bu konuda geri kalmayı planlamıyor. Yeni çıkardığı V40 ThinQ, 5 kamerasıyla dikkat çekici bir telefon oldu. Bakalım gelecekte LG'yi neler bekliyor...