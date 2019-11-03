LG, Bu Senenin Üçüncü Çeyrek Finansal Raporlarını Açıkladı

Güney Koreli teknoloji firması LG, 2019 senesinin üçüncü çeyrek mali raporlarını açıkladı. Şirket, üçüncü çeyrek faaliyet kârını 654 milyon dolar yani yaklaşık 4 milyar TL olarak açıkladı.

Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’daki performansıyla bu zamana kadarki en yüksek üçüncü çeyrek satışını gerçekleştiren Güney Koreli LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, 4,46 milyar dolar (25,4 milyar TL) gelir elde etmeyi başardı. Şirketin işletme geliri, geçen senenin üçüncü çeyreğine göre %3,8’lik artış göstererek 359, 2 milyon dolar (2 milyar 51 milyon TL) olarak gerçekleşti.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, geçen senenin aynı dönemine göre %3,5’lik bir artış yaşadı ve bu senin üçüncü çeyreğinde 3,24 milyar dolar (18,5 milyar TL) gelir elde etmeyi başardı. Şirketin faaliyet geliri, geçtiğimiz sene göre ufak bir düşüş yaşasa da 266,3 milyon dolar (1,5 milyar TL) şeklinde gerçekleşti.

Aynı başarı mobilde yok

Faaliyet gösterdiği diğer alanlarda yoluna oldukça güçlü devam eden şirket, mobil pazarda bu başarıdan nispeten uzak görünüyor. LG Mobil İletişim Şirketi, bu senenin üçüncü çeyreğinde 1,27 milyar dolar (7,25 milyar TL) tutarında satış gerçekleştirdi. Şirketin faaliyet kaybı, 135 milyon dolar (771 milyon TL) daralma gösterdi.

Şirketin yükseliş gösteren bir diğer kolu LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi oldu. Bilgi – eğlence sistemlerinde yaşanan satış artışı, şirketin gelirini geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine göre %14 yükseltti ve şirket, bu senin üçüncü çeyreğinde 1,12 milyar dolar (6,4 milyar TL) gelir elde etti. Şirketin, daha yüksek seri üretim kurulum maliyeti, senenin üçüncü çeyreğinde 50,3 milyon dolar (287 milyon TL) işletme kaybına sebep oldu.

LG İş Çözümleri Şirketi, 2019’un üçüncü çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre satış rakamlarında %21,2’lik bir artış yaşadı. LG, bu iş kolunda 585,2 milyon dolar (3,3 milyar TL) gelir elde etti. Faaliyet geliri ise %90 gibi bir artışla 55,9 milyon dolar (319 milyon TL) şeklinde gerçekleşti.