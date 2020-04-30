LG, 2020 İlk Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

LG, bu yılın ilk çeyreğinde gelir toplamında rekor seviyeye ulaşmayı başardı ancak mobildeki düşüş sürüyor. Şirket, bir süredir telefon sektörünün yeni hâline ayak uydurmaya çalışıyor ancak başaramıyor.

LG, her zaman olduğu gibi bu sene de işletmelerinin birleştirilmiş sonuçlarını içeren ilk çeyrek raporlarını yayınladı. Şirket, tarihinde ikinci kez ilk çeyrekte 1 trilyon Güney Kore wonunu (yaklaşık 827 milyon dolar) geçmeyi başardı. Bu şekilde rekorunu yenileyen şirketin toplam kârı 14,73 trilyon Güney Kore wonu (12,4 milyar dolar) olarak belirtildi.

LG'nin Ev Aletleri/İklimlendirme Çözümleri ve Ev Eğlence şirketleri, ana şirketin diğer bölümlerine kıyasla oldukça etkileyici bir sonuç sunarak 8,39 trilyon Güney Kore wonu (6,95 milyar dolar) gelir elde etmeyi başardı ancak işler LG Mobile için aynı şekilde gitmedi. Telefon piyasasının oldukça rekabetçi bir hâle gelmesi şirketlerin de sektöre daha çok bağlanmasına neden oldu ancak LG bu hızlı gelişen telefon endüstrisine ayak uyduramadı.

Geçen yıla göre telefon satışları %34 düştü:

LG Mobile, sadece 998,6 milyar Güney Kore wonu (843,9 milyon dolar) gelir açıklarken 237,8 milyar Güney Kore wonu (200,96 milyon dolar) işletme kaybına sahip olması bunun kötü bir sonuç olduğunu düşünmemize yetti. İşletme kayıpları nedir diye soracak olursanız, diğer şeylerin arasında pazarlamaya ve geliştirmeye harcanan miktardır. Durum bu şekilde olmasına rağmen sonuçların geçen yılın son çeyreğine göre daha iyi olması şaşırtıcı ancak bu yine de hedeflenen değerlere ulaşıldığı anlamına gelmiyor.

Güney Koreli şirket, 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre %34 daha az telefon sattı. Buna etki eden durumlar arasında Çinli şirketlerin tedarik kesintileri de bulunuyor ancak koronavirüsten etkilenen tek şirket LG değil. Yaşanan koronavirüs salgınından dolayı akıllı telefon satışlarının dünya genelinde düşmesi bekleniyor. Bu tahminin doğru olması çok olası diyebiliriz çünkü insanlar salgın sırasında temel ihtiyaçlarına daha fazla önem vereceği için teknoloji ikinci planda kalabilir.

Şirket şu anda akıllı telefon konusunda Velvet 5G'ye odaklanmış durumda. Güney Koreli firmanın bu yeni cihazı yakında piyasaya çıkacak ve bir zamanların popüler serisi olan G serisinin yerini alacak.