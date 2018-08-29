LG, Dünyanın İlk 8K OLED TV’sini Tanıttı

Elektronik devi LG, ekran teknolojileri konusunda rakip tanımamaya devam ediyor. Berlin'de düzenlenen IFA 2018 fuarında LG’nin yeni 88 inçlik 8K çözünürlükteki OLED panelli televizyonu büyük beğeni topladı.

Televizyonlar artık çoğu sinema salonundan daha kaliteli deneyim yaşatabiliyorlar. LG ve Samsung, küresel ekran ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan iki dev olarak başı çekiyor. Her yeni teknoloji fuarında bu iki firmanın bir atağını görüyoruz. Eğer kenarda köşede çok çok iyi bir televizyon için biriktirdiğiniz birkaç on bin TL’niz varsa, bu ürüne dikkatle bakmanızı tavsiye ederiz.

OLED ekranların artık endüstriyel alanı domine ettiklerini görüyoruz. LCD’lerin bütünüyle tanık oldukları bu dönemde TV’ler, artık daha ince ve çok daha kaliteli görsel deneyim vadediyorlar. Kablolu ve kablosuz iletişim teknolojilerinin de gelişmesiyle birlikte, yüksek çözünürlüğe sahip olan dosyaların aktarımı da kolaylaşıyor. 4K’ya henüz alışamamışken, şimdi de 8K’nın adını duymaya başladık.

LG, Berlin’de düzenlenen IFA 2018 fuarında, karşımıza 88 inçlik ekran genişliğine sahip dünyanın ilk 8K (7680 x 4320) TV’siyle çıktı. Televizyonun gerçek siyah tonlarını ve en iyi kontrastı yakalamasını sağlayan 33 milyondan fazla pikseli var. Televizyonu sadece sergilemeyi tercih eden firma, cihazın teknik kabiliyetleri hakkında çok paylaşımda bulunmadı. LG’nin yükselişe geçmesi beklenen 8K televizyon pazarında, 2022 yılına kadar, yılda 5 milyon üniteden fazla üretim yapması bekleniyor.

LG, OLED gibi yeni teknolojilere öncülük etmekle kalmayıp, pazara ilk giren şirket olarak en büyük dilimin de sahibi olmak istiyor. LG Home Entertainment Company başkanı Brian Kwon, “LG'nin ilk 8K OLED TV'si, teknolojik başarının ve ekran teknolojisindeki bir sonraki evrimsel adımın zirvesidir. Firma, TV sektörünün yeniden şekillendirilmesinde 4K OLED teknolojileriyle önemli bir rol oynamıştır. LG, 8K OLED ile aynı şeyi yapacağından emin.” açıklamasında bulundu.