LG'nin mobil tarafı son zamanlarda zor vakitler geçiriyor olsa da diğer bölümlerde işler yolunda. Güney Koreli teknoloji devi, şimdi de akıllı bir alışveriş arabası üzerinde çalışmaya başladı.

LG'nin robotik deneyleri; temizleyicilerden havalimanı rehberlerine, hatta giyilebilir dış iskeletlere kadar çeşitlilik gösteriyor. Şimdiyse şirket, müşterileri Kore'nin en büyük süpermarket zinciri E-Mart'da alışveriş yaparken onları takip edecek akıllı bir alışveriş arabası üzerinde çalışmaya başladı.

LG bunu, ziyaretçileri ağır arabaları taşıma zahmetinden kurtarmak için yaptığını söylüyor ki bu durum da Güney Kore'nin yaşlanmaya başlayan nüfusu ve tembel olan tüm müşteriler için oldukça faydalı olacak.

Şirket, daha önceden alışveriş arabalarının dahili bir barkod okuyucuyla geleceğini ve bir ekrana sahip olacağını söylemişti. Buna ek olarak, robotun sizi istediğiniz ürüne yönlendirebileceği ve bunu da mobil bir uygulamayla gerçekleştireceği de şirketin söyledikleri arasında.

Güney Kore'nin en büyük süpermarket zinciri olan E-Mart, rakiplerinin önünde olabilmek için teknolojiden faydalanıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde firma, Seul'de kasiyersiz bir mağaza açmıştı; LG'nin üreteceği robotlar da bu tarz mağazalarda kullanılmak için oldukça uygun.