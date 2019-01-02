LG Amiral Gemileri, Batarya Ömrü Sorunu Bitmiyor

AnandTech tarafından yapılan incelemeye göre LG amiral gemileri, rakiplerine göre batarya ömrü konusunda inanılmaz derecede kötü performans sergiliyorlar.

Yalnızca birkaç sene önce Türkiye’nin en popüler akıllı telefon markalarından biri olan LG, günümüzde ise hem Türkiye, hem de global akıllı telefon pazarında sert bir düşüş yaşıyor. Popüler akıllı telefon trendlerini takip etme konusunda pek de başarılı olamayan şirket, performans, kamera, batarya ömrü gibi konularda rakiplerinin bir hayli gerisinde kalıyor.

Güney Koreli şirket, 2018 model amiral gemileri olan G7 ThinQ ve V40 ThinQ’te yüksek verimliliğe sahip ekranlar kullandığını iddia ediyor. Bu nedenledir ki şirket, G7 ThinQ’te yalnızca 3000mAh’lik bir batarya bulundururken, V40 ThinQ’te 3300mAh’lik bir batarya bulunduruyor. Peki LG amiral gemileri ne büyüklükte bataryalara sahip?

OnePlus 6T: 3.700mAh

Galaxy Note 9: 4.000mAh

Huawei Mate 20 Pro: 4.200mAh

Kabul etmeliyiz ki LG G7 ThinQ ve V40 ThinQ batarya ömrü konusunda oldukça dişli rakiplere sahip. Ancak LG, ekran verimliliği ile rakiplerini yakalayabileceğini iddia ediyor. Ne yazık ki yalnızca iddia ediyor. Zira aşağıdaki tablodan da inceleyebileceğiniz gibi LG amiral gemileri, diğer Android rakiplerinin bir hayli gerisinde kalıyor.

Bu farkında düşük batarya kapasitesinden kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Ancak batarya ömrü konusundaki fark, batarya kapasitesi farkından daha fazla. Ayrıca tüketiciler yalnızca batarya ömrünün ne kadar olduğuna bakar, şirketin daha uzun batarya ömrünü nasıl sağlayacağı kullanıcıların ilgi alanına girmek zorunda değil.

LG amiral gemilerinin neden bu denli düşük batarya ömrüne sahip olduğu bilinmese de elimizde bazı somut nedenler bulunuyor. AnandTech’e göre LG amiral gemilerinde bulunan ekranlar sanıldığı gibi yüksek verimliliğe sahip değil. Aksine ekranların güç tüketimi, olması gerekenin çok üzerinde.

Standart bir akıllı telefon ekranı minimum ekran parlaklığında 300-400mW güç tüketir. LG G7 ThinQ’te ise bu değer 563mW seviyesine çıkıyor. Bu durum, kullanıcılar cihazı minimum ekran parlaklığında kullansalar bile olması gerkenden fazla güç tüketilmesine neden oluyor. Umuyoruz ki LG, nerede hata yaptığının farkına varır ve hızlı bir şekilde sorunları çözer.