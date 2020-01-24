LG UX 9.0'ın Yayınlanacağı Cihazlar ve Tarihler Açıklandı

Güney Koreli teknoloji devi LG, Android 10 tabanlı LG UX 9.0'ın yayınlanacağı cihazların listesini ve güncelleme takvimini açıkladı. Şirketin uzun süredir beklenen güncellemesi, şubat ayından itibaren belirlenen telefonlara gönderilecek.

Geçmişte akıllı telefon sektöründe başa oynayan şirketlerden biri olan LG, birçok farklı nedenden dolayı artık eskisi kadar popüler değil. Şirketin ürettiği cihazlar, hem donanım hem de yazılım konusunda diğer Güney Koreli rakibi Samsung’un gerisinde kalıyor ve bu durum satışlara da yansıyor.

Sonuç olarak geçtiğimiz yıllarda LG’nin pazar payında ciddi düşüş gözlendi. Şirket, bu zaman içerisinde donanım konusunda ümit verici birkaç telefon çıkarmış olsa da Samsung ve Çinli rakiplerine yetişmeyi başaramadı. Bu zaman diliminde telefonların yazılımları da aynı kaderi paylaştı fakat şirket, yeni güncellemeler için çalışmalara devam ederek kullanıcılarını memnun etmek istiyor.

LG Italia, Android 10 tabanlı LG UX 9.0 güncellemesini alacak cihazları açıkladı:

LG, günümüzde Android güncellemelerini en geç yayınlayan şirket olarak anılmaya başlandı. 2018’in nisan ayında şirket, güncellemeleri daha hızlı şekilde yayınlayabilmek için ‘Global Software Upgrade Center’ merkezini açtı ancak bu merkezle de fazla bir ilerleme kaydedilemedi.

Her şeye rağmen LG’nin İtalya kolu LG Italia, Android 10 tabanlı LG UX 9.0’ın yayınlanacağı tarihleri açıkladı. Şirket, LG UX 9.0 güncellemesini geçtiğimiz iki sene içerisinde çıkan birkaç LG telefonuna göndermeyi planlıyor. Bu liste LG Italia tarafından yayınlandığından dolayı aynı tarihlerin Avrupa’nın tümünde geçerli olması bekleniyor.

LG Italia, LG UX 9.0 güncellemesinin toplamda 9 model için yayınlanacağını duyurdu. Listeye göre güncellemeyi alacak ilk telefon şubat ayında LG V50 ThinQ olacak. 2020’nin ikinci çeyreğine girdiğimizdeyse LG G8X ThinQ bu güncellemeyi alan ikinci telefon olacak.

2020’nin üçüncü çeyreğinde LG G7 ThinQ, LG G8S ThinQ ve LG V40 ThinQ, Android 10 tabanlı LG UX 9.0 güncellemesini alacak. Bu yılın son çeyreğinde LG K50S, LG K40S, LG K50 ve LG Q60 telefonları güncellemeyi alacak son cihazlar olacak fakat bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var; Android’in yeni sürümü Android 11, LG daha Android 10 tabanlı güncellemeyi bitiremeden çıkış yapacak.