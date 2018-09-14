LG, Apple'ın Yeni Cihazları İçin OLED Ekran Üretecek

Apple, iPhone XS ve XS Max için ikinci OLED üreticisi olarak LG Display'i kullanacak.

Apple, Güney Koreli şirketin OLED panellerini testlere tabi tuttuktan sonra onayı verdi. Bu seçim Apple'ı, artık satmadığı iPhone X'daki tek ekran tedarikçisi ve aynı zamanda ezeli rakibi olan Samsung'a daha az bağımlı hale getirecektir.

Konuya dair soruları yanıtsız bırakan iki dev firma, yalnızca haziran ayında LG'nin Apple'a 2 milyon ila 4 milyon miktarı arasında OLED ekran sağlayabileceğini aktardı.

Kullanılacak olan OLED ekran, XS ve XS Max modelleri için geçerli olacak. Ne yazık ki 'bütçe' modeli olan XR, LCD ekran teknolojisini kullanacak ve OLED'den mahrum kalacak.