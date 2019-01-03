LG, CES’te pek çok yeni televizyon ile boy göstermeye hazırlanıyor. Firmanın yeni televizyonlarında 8K teknolojisi ve yeni işlemci öne çıkıyor.

Tüketici elektroniği fuarı CES’in kapıları yakın zamanda açılacak. Haliyle firmalar da yavaş yavaş fuarda sergileyecekleri elektronik ürünleri tanıtmaya başladı. LG de bu firmalardan birisi.

LG’den yakın zamanda yapılan bir basın açıklamasına göre fuarda 88 inçlik 8K OLED TV, 45 inç 8K LED TV ve yeni “duvar kağıdı” OLED TV Las Vegas’ta sergilenecek ürünlerden bazıları.

Yeni televizyonlar, gücünü LG’nin Alpha 9 İkinci Nesil işlemciden alacak. Bu işlemci sayesinde gelişmiş özelliklere sahip olacak olan televizyonlar, geçtiğimiz yılın televizyonlarına kıyasla daha iyi ses ve görüntü kalitesine de sahip olacak. Ayrıca HDMI 2.1 ve VRR da bu cihazların sahip olacağı özellikler arasında yer alacak.

LG Hangi Televizyonları Getirecek?

8K 88 inç Z9 OLED, toplamda 33 milyondan fazla piksel bulunduracak. Ulusal yayında çok da anlamlı olmayacak olsa da bu teknolojiye uygun yayınlar ve içerikler var. Devasa genişliğe sahip bu televizyon, görüntü detaylarını yakalamakta ve keskinliği vermekte yeni bir seviyeyi temsil edecek.

W9 “Duvar Kağıdı” OLED ise kendi serisinin üçüncü televizyonu. Yeni işlemci sayesinde daha hızlı olacağı ve yeni özelliklere kavuşacağı söylenen televizyonun ses ve görüntü kalitesinin de artması bekleniyor. Henüz LG tarafından resmi olarak açıklanmış bir şey olmasa da cihazın ayrı olarak gelen ses kolonu, televizyonun performansını arttıracak özelliklere sahip olabilir.

75 inç 8K SM99 LED/LCD TV ise bir noktada LG’nin Samsung’a cevabı ve yeni teknolojilerinin de gövde gösterisi. Samsung’un 8K televizyonunu piyasaya sürmesinin ardından çeşitli 8K televizyonların piyasaya çıkacağı ve ciddi bir rekabet yaşanacağı belliydi.

Çok uzun zamandır HDR standartlarını destekleyen televizyonlar üreten LG, yeni geliştirdiği nano teknolojisine o kadar güveniyor ki daha önce kullandığı “Super UHD” ibaresini kaldırıp yerine NanoCell TV ibaresini koydu.

LG’nin NanoCell etiketli ürünleri, piyasada bulunan diğer LED TVlerden daha geniş bir izleme açısı sunuyor. Renklerin doğruluğu ve siyah seviyesi gibi görüntü kalitesini ilgilendiren konularda da gelişmeler var. Yeni televizyonun çerçevesi de daha ince olacak.