Dünyanın en büyük OLED ve esnek ekran üreticilerinden biri olan Güney Kore menşeli LG Display, 7 Ocak’ta kapılarını açacak CES 2020 fuarında 65 inç UHD bükülebilir OLED ekranı ve plastik OLED araç ekranlarını tanıtacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Las Vegas eyaletinde 7-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan CES 2020 (Consumer Electronics Show - Tüketici Elektroniği Fuarı), her yıl olduğu gibi bu yıl da çok önemli teknolojik gelişmelere sahne olacak. Fuara katılacak firmalardan birisi olan LG Display, yeni OLED ekranları ile karşımıza çıkacak.

Güney Koreli şirket, geçtiğimiz yılki CES’te Signature Series OLED TV R adını verdiği 65 inçlik yeni televizyonunu tanıtmıştı. Bu sene 65 inç UHD OLED ekran konseptine sahip katlanabilir bir panel tanıtmayı planlayan LG, söz konusu ekranın "istendiğinde aşağı çekilebildiğini ve kullanılmadığında yuvarlanıp katlanabildiğini" söylüyor.

Öte yandan söz konusu ekranı tavana asmak için hiçbir mekanizmanın bulunmadığı söyleniyor. LG Display’in bu soru işaretini nasıl cevaplandıracağını önümüzdeki hafta CES 2020'de göreceğiz. Buna ek olarak LG, uçak kabinleri için 55 inçlik OLED video duvarları, koridor bölümü için 55 inç Full HD Şeffaf OLED ekran ve birinci sınıf için özel olarak tasarlanmış, esnek 65 inç UHD Bükülebilir OLED ekran olmak üzere üç ekran daha tanıtacak.

Otomotiv sektörünü de boş geçmeyen Güney Koreli marka, araç için bilgi-eğlence bölümü için geliştirdiği plastik OLED ekranlarını da çeşitli boyutlarda kullanıcıların beğenisine sunacak. LG ve diğer markaların yeni teknolojilerini 7-10 Ocak tarihleri arasında göreceğiz. Bu dev fuara ilişkin detaylar için bizi takip etmeye devam edin.