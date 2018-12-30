  • LG'nin Katlanabilir Telefon Patenti Ortaya Çıktı

LG'den Katlanabilir Akıllı Telefonlar İçin Oldukça Yenilikçi Bir Patent Geldi

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Katlanabilir akıllı telefonların oldukça konuşulduğu dönemlerdeyken LG'den de ikinci bir patent başvurusu geldi.

LG'nin ortaya çıkan yeni patenti OLED ekrana sahip bir katlanabilir akıllı telefon içeriyor. Yine bu ay içerisinde bir katlanabilir akıllı telefon için patent başvurusu yapan LG, bu sefer oldukça farklı bir şey deniyor zirâ bu türde bir katlanabilir akıllı telefon patent başvurusu daha önce yapılmamıştı.
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Yeni patent başvurusuna göre LG; sıradan akıllı telefon tasarımının oldukça dışına çıkmak istiyor. Kağıt gibi bir ekrana sahip olan LG'nin yeni patenti, iki ana blokun içine yerleştirilmiş bir katlanabilir OLED ekran içeriyor. LG'nin radikal nitelikte diyebileceğimiz tasarımı, geleceğin akıllı telefon dünyasına damga vuracak gibi gözüküyor.
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LG'nin yeni katlanabilir akıllı telefon tasarımı toplamda 3 bölümlük ekrana sahip. Ekranının bir kısmı açıldığında da kullanılabilen akıllı telefon, 3 bölüm açıldığında âdeta oldukça büyük bir tablete dönüşüyor. Ekranın içine katlandığı kısımlarda bulunan bir ekran, kullanıcıya bildirimler ve kısayollar gibi gerekli kontrolleri sağlıyor.

Kaynak : https://www.notebookcheck.net/New-LG-patent-shows-rollable-smartphone-tablet-concept.387636.0.html
Etiketler: Lg, Patent, Katlanabilir Telefon
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