LG Display, bu sene içerisinde yapımını bitirmeyi düşündüğü ve 8,1 milyar dolar yatırdığı fabrikanın inşaatını erteledi.

Güney Kore’den gelen son haberlere göre LG Display (LGD), P10 fabrikasının yapımını ertelemeye karar verdi. LG, fabrikanın kurulumu ve inşası için fazlasıyla para yatıracağını ve fabrikanın inşasının bu senenin sonunda biteceğini umduğunu söylemişti. Ancak şu anki görünüşe göre yalnızca dış cephe inşaatını tamamlayan LG, fabrikanın inşaatına daha sonra devam edecek. LG, bu sene içerisinde fabrikaya 8,1 milyar dolar yatırım yapacağını söylemişti ve P10 fabrikasının Kore OLED üretiminde öncü olması bekleniyordu.

Haber, gecikmenin temel sebebi olarak LCD pazarının durgun olmasını öne sürdü. LGD, başlangıçta P10'da LCD paneller üretmeyi ve ardından OLED üretime geçmeyi planlıyordu. Ancak, bu yılın Temmuz ayında LGD, LCD'ye yatırım yapmak zorunda kalmadan doğrudan 10,5 nesil OLED panel üretimine gitmeye karar verdi. Şu anda LGD, Guangzhou tesisinde faaliyete başlamaya hazır. Guangzhou fabrikasının 2019'un ikinci yarısında 8,5 nesil OLED panel üretimi için faaliyete başlaması bekleniyor.

Birkaç gün önce Çinli ekran üreticisi BOE, Çin'in Fuzhou kentinde toplam 46,5 milyar Yuan (6,7 milyar dolar) yatırımla 6. nesil bir AMOLED üretim hattı kurmayı planladığını duyurmuştu. Kore Ekran Endüstrisi Birliği, Çin’in AMOLED üretim kapasitesinin beş yılda 20 kattan fazla artacağını tahmin ediyor.