LG, Dönen Ekranlı Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor

Güney Kore merkezli teknoloji firması LG’nin ekran tasarımıyla öne çıkacak yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına dair raporlar ortaya çıktı. Döner ekrana sahip olacağı ortaya çıkan cihazın aynı zamanda çift ekranlı olacağı da iddialar arasında.

Son senelerde rakipleri karşısında etkisini bir miktar yitirmiş olsa da bir dönemin akıllı telefon pazarında Android kanadının iddialı isimlerinden bir tanesi olan LG’nin bir tanesi döner ekran olmak üzere çift ekrana sahip bir akıllı cihaz üzerinde çalışmalar yürüttüğü söylendi. Bir süredir konuşulan orta segment akıllı cihazı Velvet’i bu hafta resmen duyuran ve 15 Mayıs’ta piyasaya sunulacağı haberini veren firmanın vakit kaybetmeden çalışmalara devam ettiği yorumları yapıldı.

Velvet modeli ile akıllı telefon pazarına muhteşem bir geri dönüş yapmayı planlayan LG’nin şimdi de hiç zaman kaybetmeden bir tanesi dönebilen bir yatay ekran olmak üzere çift ekrana sahip yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söylentileri yayılmış durumda. Bu konuda ortaya çıkan raporun LG ile aynı yerden, Güney Kore’den The Korea Herald isimli bir gazeteden geldiğini de unutmadan ekleyelim.

Ekranıyla iddialı olan telefon şimdiden heyecan yarattı

Raporda bahsedilen telefonun yatay olarak dönebilen bir üst ekrana sahip çift ekranlı bir tasarımı olacağını duyan teknoloji severler, muhtemel akıllı cihaz için sıra dışı ve benzersiz olabileceği yorumlarını yapmakta gecikmedi. Aynı zamanda LG’nin üzerinde çalıştığı modelin şu ana kadar rakipleri tarafından açıklanan çift, katlanan ya da dönen ekranlara sahip cihazlardan çok daha farklı olacağı, firmanın tasarım konusunda çok farklı bir yaklaşım sergileyeceği de söylendi.

Raporda ayrıca bu yeni ekran tasarımının özellikle medya uygulamalarını kullanmak ve farklı bir oyun deneyimi yaşatmak üzere akıllı cihaza entegre edileceği bildirildi. Yatay olarak döndürülebilen üst ekran sayesinde kullanıcıların oyun oynarken aynı anda dikey arka ekranda da video izleyebilmesine olanak sağlanacağı iddia edildi. Cihazın nasıl görüneceği şimdilik teknoloji meraklılarının hayal gücüne kalsa ve LG’den henüz bir resmi açıklama gelmese de telefonun bu yıl içerisinde piyasaya sürülebileceği söylendi.