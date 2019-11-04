LG'nin 8.200 mAh Bataryalı Yeni Tableti Tanıtıldı

LG'nin 10.1 inç boyutundaki yeni tableti G Pad 5 10.1 tanıtıldı. 8.200 mAh batarya kapasitesi olan bu tabletin ülke pazarlarına ne zaman giriş yapacağı ve fiyatının ne olacağı şu an için bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, 8.200 mAh batarya kapasitesine sahip olan yeni tablet modeli "G Pad 5 10.1"i, düzenlediği bir etkinlikle tanıttı. Şirketin tanıtımını yapmış olduğu yeni tablet modeli, tüketicilerin her alandaki ihtiyacını anında karşılayabilecekmiş gibi görünüyor. Ürünün ülke pazarlarına ne zaman gireceği ve fiyatının da ne olacağı şu an için bilinmiyor.

LG'nin yeni tablet modeli 10.1 inç boyutunda ve tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor. IPS LCD türündeki bu ekranın 178 derecelik görüntüleme açısı bulunuyor ancak ekranın üzerinde bulunan bir hayli kalın çerçeve dikkatlerden kaçmıyor. Tabletin bu büyük devasa boyutlardaki çerçevesinde ise 5 megapiksel çözünürlüğündeki bir ön kamera bulunuyor.

LG G Pad 5 10.1, 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Tabletin bu bellek seçenekleri 1.6 GHz temel frekans hızına sahip olan dört çekirdekli Snapdragon 821 işlemcisiyle destekleniyor. 32 GB depolama alanının yetersiz olacağının bilincinde olan şirket, tablete eklemiş olduğu SD kart girişi ile depolama alanının büyütülmesine imkan tanıyor.

LG'nin yeni tablet modelinin çerçeve bölümünde güç, ses kontrolü ve parmak izi okuyucu gibi bazı bölümler bulunuyor. Ancak bu bölümün en dikkat çekici yanı SIM kart girişi bulunması. Öyle ki LG'nin yeni tabletine SIM kart takmanız halinde telefon gibi de kullanabiliyorsunuz. Ancak bu telefon, benzerlerine oranla hem çok daha büyük hem de çok daha ağır çünkü bu tabletin ağırlığı yaklaşık 500 gram.

LG G Pad 5 10.1 teknik özellikleri

10.1 inç boyutunda FHD+ (1920 x 1200 piksel) çözünürlüğünde IPS LCD ekran

4 çekirdekli Snapdragon 821 işlemci (1.6 GHz)

4 GB RAM, 32 GB depolama alanı (SD kart desteği 512 GB'ye kadar mevcut)

5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera

8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera

Metal kasa

Parmak izi okuyucu sensörü

SIM kart desteği

3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C desteği

Quick Charge 3.0 destekli 8.200 mAh batarya

Android 9 Pie işletim sistemi

Tabletin fiyatının ne olacağı şunun için bilinmiyor. Ancak LG'nin bu konuyla ilgili kısa bir süre içerisinde yeni bir açıklama yapması bekleniyor. LG G Pad 5 10.1'in Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği de şu an için büyük bir soru işareti.