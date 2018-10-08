LG G5 İçin Oreo Güncellemesi Dünyada Yayınlanmaya Başlandı

Geçtiğimiz aylardan beri yalnızca Güney Kore ve ABD'li kullanıcılara sunulan güncelleme tüm dünya ile buluşuyor.

Özellikle batarya performansı ile zamanının oldukça ötesinde olmasına rağmen, Ghost Screen (Hayalet Görüntü) gibi kronik sorunlarından ötürü başarısız bir model olarak anılan LG G5 için Android 8.0 Oreo güncellemesi tüm dünyada yayınlandı.

Eğer siz de bir LG G5 kullanıcısıysanız, şu ana dek bildirim panelinize güncelleme uyarısı düşmüş olmalı. Herhangi bir bildirim gelmediyse 'Ayarlar - Cihaz Hakkında - Yazılım Güncellemesi' sekmesine giderek yazılımı elle kontrol etmeniz gerekebilir.

H850 etkiletli bütün LG G5'ler şu an güncellemeyi almış durumda. Ancak güncelleme henüz telefonunuza gelmediyse endişe etmenize gerek yok: Yaklaşık 2 yıllık bekleyişin ardından çok fazla bir süre geçmeden tüm LG G5'ler güncellemeye kavuşacak. LG, bu güncellemenin telefonun alacağı son büyük güncelleme olduğunu doğrulamış durumda. Anlayacağınız Android Oreo sizi memnun etmiyorsa, telefon değiştirme vaktiniz gelmiş demektir.