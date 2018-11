Android Pie tanıtıldığından beri yavaş yavaş pek çok üretici tarafından akıllı telefonlar için kullanıma sunuluyor ancak bu süreç kimi markalar için biraz yavaş ilerliyor.

Android 9 Pie, android telefonlar için Google tarafından tanıtılıan son işletim sistemi ve beraberinde pek çok kullanışlı özelliği de getirdi. Ancak tabii ki tüm android cihazların güncelleme alması biraz zaman alıyor ve Xiaomi, Motorola, Nokia, Sony gibi üreticiler yavaş yavaş telefonlarına güncelleme getirmeye başlamıştı. LG ise bu konuda geriden gelen üreticilerden biri oldu ve hatta Android Pie'ın tanıtılmasından 2 ay sonra çıkardıkları V40 ThinQ, Android 8.1 Oreo desteğiyle gelmişti.

Yeni gelen haberlere göreyse LG'nin Pie destekli ilk akıllı telefonu LG G7 One oldu. LG G7 One, aynı zamanda LG'nin Android One programına dahil olan ilk akıllı telefonu olma özelliğini de taşıyor ve gelen bilgilere göre Pie güncellemesi Kanada'da kasım ayı güvenlik paketiyle beraber kullanıma sunulmaya başlandı.

Cihaz Android One programında olduğundan, G7 One'ın aylık güvenlik düzeltme eki güncellemelerini alacağı zaten garanti edilmiş durumdaydı ve Android One cihazların Pie güncellemesini almaya başlamış olması da LG'nin cihaza güncelleme getirmesini açıklıyor diyebiliriz. Ancak gelecekte hangi cihazlara ne zaman Pie güncellemesi geleceği henüz belli değil.