2017'den itibaren Netflix üzerinden HDR video oynatma desteği almaya başlayan cihazların arasına şimdi de LG G7 One, Xperia XZ3 ve Z2 Premium katıldı.

HDR; aynı sahnenin birden fazla pozlama değeri ile çekilip tek fotoğrafta birleştirilmesiyle ortaya her noktası aydınlık fotoğraf çıkarma teknolojisidir. Netflix HDR (High Dynamic Range) desteği; videoların görüntü kalitesinin artırılması, renklerin daha canlı görünmesini sağlayan ve yavaş yavaş tüm son model akıllı telefonlarda yerini alan video teknolojisinin desteklenmesidir.

Netflix HDR desteği şu ana kadar; Honor 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, LG G7, LG V30, LG V35, Razer Phone, Samsung Galaxy Note8, Samsung Galaxy Note9, Samsung Galaxy Tab S3, Samsung Galaxy Tab S4, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ Premium, Sony Xperia XZ1 ve Sony Xperia XZ2 cihazlarında bulunuyordu.

Netflix'in yayınladığı güncelleme ile Netflix HDR destekleyen cihazlar arasına Sony Xperia XZ3, Xperia XZ2 Premium ve LG G7 One da eklendi. Akıllı telefonunuz Netflix HDR teknolojisini desteklese bile bu özelliği kullanabilmek için aylık 39.99 TL fiyata sahip aynı anda 4 ekrandan Netflix deneyimi sunan Özel plan için ödeme yapmanız gerektiğini unutmayın.