LG'nin amiral gemisi akıllı telefonlarından G7 ThinQ, Android 9 Pie güncellemesi almaya hazırlanıyor.

LG'nin oldukça beğeni toplayan amiral gemisi akıllı telefonlarından LG G7 ThinQ'nun, 2019'un ilk çeyreğinde Android 9 Pie işletim sistemi güncellemesi alacağı açıklandı. Geçen ay Güney Kore'de G77 ThinQ için Android 9 Pie beta işletim sisteminin yayınlanmasının ardından, bütün G7 ThinQ'lar için Android 9 Pie çok yakında yayınlanacak bir güncelleme ile cihazlara sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi şirketin resmi olarak duyurduğu üzere LG G7 ThinQ, 2019'un ilk çeyreğinde stabil bir Android 9 Pie güncellemesini Güney Kore için alacak. Diğer ülkelerde bulunan G7 ThinQ akıllı telefonların ise ilerleyen zamanlarda güncellemeyi alması bekleniyor zirâ LG, akıllı telefonlarına yayınladığı büyük güncellemelerde bu politikayı izliyor.

Akıllı telefon sektörü devleri en son güncellemeyi en hızlı şekilde akıllı telefonlarına sunma yarışı içerisindeyken LG'nin bundan geri kalması kullanıcılarını oldukça üzüyor. Bu doğrultuda en son Android güncellemelerini akıllı telefonlarında isteyen kullanıcıların başka markalara yönelmesinde fayda var.