LG G8 Sağlamlık Testine Sokuldu: Ne Kadar Dayanıklı? (Video)

LG'nin yeni amiral gemisi G8, özellikleriyle oldukça ilgi çekici ancak insanlar cihazın ne kadar sağlam olduğunu merak ediyor. Biz de sizin LG G8'e sağlamlık testi yapılan bir videoyu haberimizde açıklıyoruz.

LG, bu sene çıkardığı amiral gemisi G8’de oldukça minimal bir tasarım kullandı. G8'in sağlamlığını test eden 'JerryRigEverything' YouTube kanalı, hemen hemen her sorunuzu açıklıyor. Cihazda kamera çıkıntısı yok ve ön panelin üst kısmında iki kameralı bir damla çentik bulunuyor. Cihazın içini bir profesyonelin açması yaklaşık 10 dakika sürüyor.

Cihazın ekranı Gorilla Glass 5, yani normal anahtarlar veya araba anahtarları cebinizdeyken cihaza pek bir zarar vermez. Ancak granit, kuvars veya safir gibi maddeler cihazınızın ekranında hasar bırakabilir. Ayrıca cihazın ekranı ısıya en fazla 18 saniye dayanabiliyor.

LG G8’in yan panelleri alüminyumdan üretilmiş ancak diğer telefonlardaki gibi değil zira üstündeki boya keskin bir objeyle kolaylıkla kazınabiliyor.

Telefonun arka paneli cam levha ile kaplı ve altında kablosuz şarj devresi bulunuyor. Arka paneldeki logolar ve yazılar cam panelin altında bulunduğundan çizilmesi imkansız ki bu da oldukça iyi bir özellik. Ayrıca parmak izi okuma sensörü de çizilmeye karşı dayanıklı. Genellikle akıllı telefonlarda kamerayı korumak için ekstra bir panel bulunur ancak LG G8’de bu tercih edilmemiş, onun yerine arka panelin kendisi kamerayı koruyor.

Ayrıca diğer amiral gibileri gibi de bu cihazı bükmek oldukça zor. Yani test videosundan çıkaracağımız sonuç: LG G8 'sağlam' denilebilecek bir telefon.

Ürünün sağlamlığının test edildiği videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.