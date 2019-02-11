LG G8 ThinQ'in 'Yok Artık!' Dedirten Fiyatı Ortaya Çıktı

Yeni bir iddiaya göre LG, popülaritesini kaybetmesine rağmen kumar oynamaktan vazgeçmiyor. Şirket, pazar payını kaybetmeyi göze alarak yeni amiral gemisinde 100 dolarlık bir fiyat artışı gerçekleştirecek.

Küresel pazarda akıllı telefon fiyatları her geçen gün biraz daha artıyor. Öyle ki; birkaç yıl önce 600-700 dolar seviyesinde olan amiral gemisi akıllı telefonlar, bugüne geldiğimizde 1000 dolar barajını çoktan aşmış durumdalar.

Sony, Xiaomi gibi şirketler akıllı telefonların durdurulamaz fiyat artışına karşı çıkan şirketlerden bazıları. LG de yakın zamana kadar amiral gemisi akıllı telefonlarını rakiplerine göre daha uygun fiyata satışa sunuyordu.

SlashGear tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre LG, MWC 2019’da tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi LG G8 ThinQ’i 100 dolarlık bir fiyat artışı ile 900 dolar fiyat etiketi ile satışa sunacak. Karşılaştırmak gerekirse Galaxy S10’un standart versiyonu da 900 dolar olacak.

Pazar payını her geçen yıl biraz daha kaybeden LG’nin yeni amiral gemisi yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından biri ile aynı fiyattan satışa sunması, Güney Koreli şirket için çok ciddi bir kumar olabilir.

Xiaomi, Oppo, Huawei gibi şirketler her geçen yıl biraz daha iyi akıllı telefonlar tanıtırken LG’nin akıllı telefonları bu şirketlerin gölgesinde kalıyor. Böyle bir durumda bile LG’nin fiyat zammına gitmesi, şirket için bir felaketle sonuçlanabilir.

Sızıntılara LG G8 ThinQ; Snapdragon 855 işlemciye, 6,1 inçlik ekrana, 128GB standart depolama alanına, 3.400mAh bataryaya sahip olacak. Bazı sızıntılara göre cihazın üzerinde Google Asistan için özel bir düğme de bulunacak.